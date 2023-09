La conducción autónoma ya tiene fecha de llegada a España. ¿Te imaginas conducir un coche sin necesidad de usar las manos, ni los pies? Esto, lo podrás hacer antes de lo que te imaginas. Este sistema de conducción podría llegar a España antes de que empiece el 2024 gracias a la nueva tecnología de Ford, que ha desarrollado una funcionalidad que permite al conductor retirar las manos del volante y seguir circulando por la carretera. Una homologación, pionera en la Unión Europea, que ya está disponible en Alemania y que allana el camino para su disponibilidad en el resto de países antes de que termine el año.

El denominado BlueCruise de Ford se basa en las capacidades del Control de Crucero Adaptativo Inteligente (IACC, en sus siglas en inglés) de Ford, que puede adecuarse al ritmo del tráfico y respetar los límites legales de velocidad, hasta detenerse por completo. El modo sin manos permite a los conductores circular sin utilizar el volante en los tramos de autopista homologados, siempre que sigan prestando atención a la carretera, ya que si retira el piloto retira la mirada de la calzada, la tecnología dejará de funcionar y se pasará a una conducción de forma manual.

Capaz de funcionar a una velocidad máxima de 130 km/h, BlueCruise utiliza cinco radares para detectar y adaptarse a la posición y velocidad de otros vehículos en la carretera. Además, equipa una cámara enfocada hacia la parte delantera que capta las marcas de los carriles y las señalizaciones de velocidad y, lo que es más importante, también recurre a una cámara de infrarrojos orientada hacia el conductor y situada debajo del cuadro de instrumentos, para comprobar la mirada y la postura de la cabeza del conductor -incluso cuando lleva gafas de sol- y asegurarse de que mantiene la atención en la carretera.

¿Cómo reacciona el coche si no miro a la carretera? Si el sistema advierte falta de atención por parte del conductor, primero se emiten mensajes de advertencia en el cuadro de instrumentos; les siguen alertas sonoras, la activación de los frenos y, por último, la ralentización del vehículo mientras se mantiene el control de la dirección. Se realizan acciones similares si el conductor no vuelve a poner las manos en el volante cuando se le solicita al salir de una zona azul o precalificada para este tipo de conducción, ya que no todas las vías están adaptadas en Europa.

Conducción autónoma en pruebas

Los ingenieros de Ford han completado 160.000 km de pruebas en carreteras europeas para validar los avanzados sistemas de última generación de asistencia al conductor, incluido el BlueCruise y sus funciones de apoyo, además de los 965.000 km recorridos en EEUU y Canadá antes de que el sistema llegase a esos mercados, algo que aconteció el año pasado. Las pruebas de validación en Alemania contribuyeron a demostrar la idoneidad de esta tecnología para hacer frente a circunstancias cotidianas, como el desgaste de la señalización de los carriles, el mal tiempo y las obras en la calzada.

Otros fabricantes como Tesla, la compañía de Elon Musk, ya cuentan con sistemas de este tipo operativos en Europa, así como las alemanas Mercedes-Benz y BMW, que emplean una tecnología similar, pero sólo apta para las autovías.