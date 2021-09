A dos días de que se reinicie la huelga indefinida en el complejo industrial de Alcoa en San Cibraon (Lugo), el comité de empresa asegura que, en este momento, los trabajadores no tienen “ningún contacto con el Gobierno”. Su presidente lamenta que “aquí hay una empresa que no quiere vender y un Gobierno que no quiere comprometerse. Así es difícil llegar a una solución”.

En declaraciones a EFE, el presidente del Comité, José Antonio Zan, afirmó que la ministra de Industria, Reyes Maroto, “ni habla ya públicamente” de la situación de Alcoa “ni nos llama”.

De hecho, confirmó que desde que se rompieron las negociaciones con Alcoa para llevar a buen puerto la venta de la fábrica de aluminio primario, el comité de empresa no ha vuelto a “saber nada” de la titular de Industria.

Desde su punto de vista, Alcoa “sigue con la idea de esperar” a la resolución del Tribunal Supremo en relación con el recurso de casación que ha presentado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anuló el ERE con el que pretendía despedir a más de quinientos trabajadores de la fábrica de aluminio.

El Tribunal Supremo evaluará ese recurso el próximo 20 de octubre, recordó Zan, y la multinacional está a la espera de conocer qué camino tomará el conflicto laboral planteado.

Los trabajadores de Alcoa reanudan el lunes la huelga indefinida y las movilizaciones en la fábrica de San Cibrao.