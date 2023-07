Colonial pierde 347 millones hasta junio por un ajuste del valor de sus activos pese a elevar sus ingresos

El grupo Colonial ha cerrado el primer semestre del año con unas pérdidas netas atribuibles de 347 millones de euros, después de que el valor de su cartera se redujese en un 3% hasta los 12.209 millones de euros y realizase desinversiones por valor de 525 millones de euros, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pese a ello, la socimi obtiene un beneficio neto recurrente de 87 millones de euros, con un incremento interanual del 14% y de un 25% si se aísla el impacto de la desinversión de activos.

De igual manera, los ingresos por rentas de Colonial han crecido un 8% hasta los 183 millones de euros. Desde la cotizada han comentado que el crecimiento de los ingresos del grupo es sólido tanto en términos absolutos, como comparables con un incremento del 10% like for like. Esta cifra se sitúa «entre las más altas del sector» y es un «claro reflejo» de la polarización del mercado hacia el mejor producto de oficinas. Asimismo, la inmobiliaria ha informado de que la ocupación de su cartera asciende al 97%, con plena ocupación en París.

Durante el primer semestre, han firmado 54 contratos de alquiler de oficinas, que suponen más de 97.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). «Los contratos firmados supondrán unas rentas anuales de 43 millones, de las cuales más de un 50% se han realizado con clientes de los sectores de lujo, media y tecnología, así como consultoría y asesoría.

«En un entorno de incertidumbre en el mercado de inversión, Colonial está mostrando la fortaleza de su modelo de negocio y consiguiendo resultados operativos récord a través de crecimiento de rentas y aumento de la ocupación, capturando el efecto de la indexación, y cumpliendo con la exitosa entrega de proyectos, hecho que provoca que la corrección de activos tenga en la cartera de Colonial un comportamiento resiliente», ha afirmado Pere Viñolas, consejero delegado de la compañía.

En cuanto al resultado bruto de explotación de grupo (Ebitda) este llegó a los 152 millones de euros y creció un 18% frente a al cifra del mismo período de 2022.

Acción

También crece un 14% el resultado neto recurrente por acción, que llegó a los 16,1 céntimos. En cuanto a su liquidez financiera, esta asciende a 2.875 millones de euros con el 100% de deuda a un tipo fijo del 1,69%.

El presidente de Colonial, Juan José Bruguera, ha afirmado que con independencia de la evolución del mercado de inversión, los buenos resultados de la compañía están permitiendo incrementar el doble dígito su resultado neto recurrente por acción.