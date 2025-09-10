Un cliente dice esto de la leche de Hacendado y Mercadona responde: «El producto…»

La leche es un básico en la dieta de cientos de personas ya que se trata de un alimento rico en nutrientes tales como el calcio, las proteínas y las vitaminas. Pero, es necesario saber y tener claro que la leche que consumimos a diario no contiene microorganismos perjudiciales para nuestra salud. Esto se consigue sometiendo a la leche a diversos tratamientos térmicos que acaban con bacterias y patógenos sin modificar sus propiedades nutricionales. Uno de estos tratamientos es la pasteurización, un proceso ampliamente utilizado en la industria láctea para garantizar que la leche sea segura para el consumo y sobre esto precisamente, ha preguntado una clienta de Mercadona.

La pasteurización consiste en calentar la leche a una temperatura específica, generalmente por debajo del punto de ebullición, durante un tiempo determinado, y luego enfriarla rápidamente. Este método es efectivo para destruir microorganismos que podrían causar enfermedades sin comprometer la calidad de la leche. No obstante, la pasteurización no es el único tratamiento disponible. Existe otro proceso llamado UHT (Ultra High Temperature, por sus siglas en inglés), que eleva la temperatura de la leche a niveles mucho más altos durante un corto período, seguido de un rápido enfriamiento. Este tratamiento no solo elimina bacterias sino también esporas, lo que permite que la leche tenga una mayor duración sin necesidad de refrigeración antes de abrirse. En este contexto, una clienta de Mercadona ha decidido despejar sus dudas sobre el tratamiento que recibe la leche Hacendado y ha hecho una pregunta al respecto en redes sociales.

Mercadona responde sobre el tratamiento de su leche Hacendado

La leche de Hacendado es una de las más vendidas de entre toda la oferta de marca blanca en los supermercados. De hecho, la OCU la señala como la mejor de todas (en concreto su versión semidesnatada) pero parece que algunos clientes tienen dudas sobre el proceso que se sigue para eliminar los microorganismos.

En concreto, una clienta de Mercadona no ha dudado en usar las redes sociales para plantear su preocupación sobre la leche que consume. A través de un mensaje en la red social X, antes Twitter, la usuaria quiso saber si la leche entera de la marca Hacendado, que se vende en los supermercados Mercadona, es pasteurizada. La pregunta es relevante, pues asegura la tranquilidad del consumidor respecto a la seguridad del producto que está comprando y consumiendo, especialmente en un alimento tan esencial como la leche.

En respuesta a la pregunta del usuario, Mercadona aclaró rápidamente que la leche entera Hacendado no es pasteurizada, sino que ha sido sometida a un tratamiento UHT. La cadena de supermercados explicó que este proceso es térmicamente superior a la pasteurización y asegura que la leche no contiene microorganismos ni esporas que puedan desarrollarse posteriormente.

¡Hola Joana! Tiene un tratamiento UHT que es un tratamiento térmicamente superior a la pasteurización, que asegura que en el producto no quedan microorganismos ni esporas que puedan desarrollarse posteriormente. ¡Gracias por tu interés! — Mercadona (@Mercadona) August 5, 2024

El tratamiento de la leche: Pasteurización vs. UHT

La pasteurización y el tratamiento UHT son dos procesos térmicos que se utilizan para garantizar la seguridad de la leche. La pasteurización, como se mencionó anteriormente, implica calentar la leche a una temperatura de entre 63°C y 72°C durante un período de 15 a 30 segundos. Este método es eficaz para matar patógenos como la Salmonella, el Campylobacter y la Listeria, entre otros. Sin embargo, aunque la pasteurización elimina la mayoría de las bacterias presentes, no es capaz de destruir esporas bacterianas que podrían sobrevivir y eventualmente desarrollarse si las condiciones lo permiten.

Por otro lado, el tratamiento UHT eleva la temperatura de la leche a aproximadamente 135°C durante tan solo dos a cinco segundos, lo que destruye tanto las bacterias como las esporas. Este tratamiento es particularmente eficaz y es el que generalmente se aplica a la leche que se encuentra en los estantes de los supermercados sin necesidad de refrigeración. Debido a la alta temperatura utilizada en el proceso UHT, la leche puede almacenarse durante varios meses sin refrigeración, siempre y cuando no se haya abierto el envase.

La importancia de la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es un aspecto fundamental que preocupa a todos los consumidores. Los tratamientos como la pasteurización y el UHT son esenciales para garantizar que productos tan comunes y necesarios como la leche sean seguros para el consumo. Aunque ambos procesos son eficaces, es importante que los consumidores comprendan las diferencias entre ellos y cómo estas pueden afectar la calidad y seguridad del producto final.

En este sentido, la comunicación clara por parte de las marcas y de los supermercados responsables de vender los productos de consumo que compramos a diario, como la que ha proporcionado Mercadona, es vital para que los consumidores tomen decisiones informadas. La transparencia en la información sobre los procesos a los que se someten los alimentos es un valor añadido que las empresas deben considerar como parte de su estrategia para mantener la confianza de sus clientes.