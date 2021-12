Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties -compañía especializada en la adquisición, desarrollo y gestión de activos terciarios- considera que a día de hoy el mercado logístico de última milla (last mile) «no tiene profundidad». No obstante, Clemente aseguró durante un encuentro con diferentes medios al que asistió OKDIARIO que la socimi tiene interés en este segmento.

El directivo afirma que la logística de última milla «no tiene profundidad porque aún no se han introducido regulaciones del tráfico» y mientras esto no suceda el last mile no va ser útil. «Si hay libertad de horarios y pueden entrar en las ciudades furgonetas al 20% y al 30% de carga , por ejemplo, desde Getafe o Coslada al centro Madrid como y cuando quieran», pues no tiene tanto sentido invertir en última milla, aunque funcione bien y sea eficaz.

No obstante, Clemente cree que esta situación se va terminar y que los ayuntamientos van a introducir normativa que afectará al comercio electrónico y a la logística. «Ya nos están diciendo que es más que probable que se apruebe una regulación que impedirá la entrada a la almendra central de la ciudad de vehículos de combustión en horarios que no sean desde las 23:00 horas hasta las 7:00 horas», explica.

Una vez que esta legislación entre en vigor, el CEO de la cotizada Merlin Properties vaticina que el segmento de última milla se disparará y que «habrá que replantear la cadena logística».

Por otro lado, Clemente insiste en que cuando los operadores como Amazon empiecen a cobrar los envíos y las devoluciones de los pedidos «los paqueteros tendrán mejores condiciones, los retailers se quitarán de encima la presión de estar siempre en negativo y así la propensión pagar rentas más altas crecerá». Hecho que será positivo para compañías como Merlin Properties.

Suelos y proyectos en desarrollo

En cuanto a los proyectos logísticos, Clemente comenta que la socimi acertó cuando entre 2016 y 2018 compró un gran banco de suelo para desarrollar activos logísticos. La compañía adquirió en torno a 1,2 millones de m2 de edificabilidad y actualmente sólo le quedan unos 700.000 m2 de terreno por construir, parte de los cuales ya están en desarrollo.

En este sentido, el CEO de la firma cree que «en torno a 160.000 m2 estarán colocados en los próximos 12 meses». Mientras que los más de 500.000 m2 restantes estarán listos para salir al mercado en un máximo de tres años.

Al ser preguntado por la intención de seguir adquiriendo terrenos, Clemente asegura que «es posible que compren algún suelo, pero no con la misma intensidad que hace unos años». Y añade que Merlin tiene el foco puesto en dos áreas: Valencia y el corredor Málaga-Sevilla.

En ambas ubicaciones, Clemente prevé que realizarán adquisiciones más de 200.000 m2 de suelo logístico, pero no cree que las compras superen los 300.000 m2. E insiste en que estas operaciones «sólo se cerrarán si encontramos algo que encaje dentro de nuestra estrategia».