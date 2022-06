El champú de Mercadona que está volando: ¡Parece de peluquería profesional!

¿Estás en la búsqueda de un champú de calidad que sea ideal para el verano? Mercadona ha sacado un producto que está arrasando entre los clientes del supermercado y no es para menos porque no sólo huele increíble, deja el pelo brillante y vale menos de dos euros, si no que también es perfecto para el verano, la época en la que nuestro pelo se resiente por el calor, el agua del mar y de la piscina. Te contamos todo lo que debes saber sobre el champú de Mercadona que está arrasando.

El champú más barato de Mercadona

El Champú Zero de Deliplus aporta suavidad y limpieza a todo tipo de cabello, así que es una opción magnífica para toda la familia. Conseguirás un pelo brillante, limpio y cuidado por solo 1,95 euros y te durará muchísimo tiempo. Es un chollazo de los que no puedes dejar escapar y podrás conseguirlo en cualquier momento o cuando vayas a hacer la compra semanal. ¡Más práctico imposible!

El bote es de 400ml y no necesitarás demasiado champú para que empiece a hacer espuma, así podrás sacarle el máximo rendimiento en cada lavado. Tiene un olor agradable por no demasiado fuerte y gracias a su fórmula micelar consigue un resultado suave y brillante. ¡Cuando lo pruebes te encantará!

La sección de cosmética de Mercadona tiene para todos los gustos, desde maquillaje a cremas de calidad que te ayudarán a tener una rutina de cuidado completa y eficaz. Tiene todo lo que una casa necesita y sus precios suelen ser de lo más económicos, porque muchas veces la calidad no está reñida por el precio. Es por este motivo que en cuanto aparece una novedad en sus estanterías, se convierte en un TOP ventas en cuestión de días.

Siempre que tenemos la ocasión, nos paseamos por sus pasillos para dar con esos chollazos que una vez los encuentras, se vuelven imprescindibles en la lista de la compra. Además, en esta sección encuentras varios productos de una misma gama para que cada persona pueda encontrar el champú o la crema que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Se puede pedir algo más?

El champú es un producto de higiene básico, es por eso que debemos encontrar uno que se adapte a las necesidades de toda la familia, como es el caso del nuevo champú del Mercadona, y que no tenga un precio demasiado elevado. Así conseguiremos que nuestra lista de la compra no se vaya de precio, sobre todo estos días en los que el precio de los productos esenciales está subiendo como la espuma.

Es importante utilizar el champú que realmente necesitamos, normalmente con colocar en la mano una cantidad pequeña, como del tamaño de una nuez, ya tendremos champú para dejar las raíces limpias y cuidadas. Después, si ves que aún necesitas más, puedes añadir más champú o hacer una segunda aplicación de producto, siempre dependiendo de las necesidades de tu pelo.

¿Te animas a probar este champú del Mercadona? Seguro que gusta a todos y tu melena lo agradecerá, conseguirás un aspecto sano y cuidado a un precio de escándalo. No te contamos más, una vez lo pruebes podrás comprobar por qué se está convirtiendo en un éxito en ventas a pasos agigantados.