La cerveza española que fue reconocida como la mejor del mundo

La cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y no nos sorprende en absoluto. ¿A quién no le gusta disfrutar de una buena cerveza fresquita en una terraza? ¡Eso ya es un deporte nacional! En España sabemos de cerveza y entre la selección se encuentra una cerveza española que fue reconocida como la mejor del mundo.

La cerveza española reconocida como la mejor del mundo

Este gran reconocimiento lo ostenta la familia cervecera gallega 1906, estas están fabricadas por la empresa Hijos de Rivera, que también realizan la fabricación de Estrella Galicia. Después de muchos años de experiencia entre botellines, la cerveza 1906 se ha alzado como la mejor cerveza del mundo en el conocido certamen World Beer Challenge.

Para poder escoger la mejor cerveza, los expertos internacionales responsables de valorar las cervezas del certamen tienen en cuenta varios parámetros, como el sabor, la intensidad y la calidad de la cerveza. En esta ocasión, se clasificaron 355 cervezas de todo el mundo y 56 de las mismas fueron galardonadas por algunas de sus características. La cerveza 1906 se posicionó con la mejor puntuación frente a las otras galardonadas.

Han conseguido este reconocimiento la 1906 Reserva Especial, la 1906 Red Vintage y la Laser Negra 1906 Black Cougape. Tres tipologías de cerveza que parecieron conquistar los paladares más selectos del mundo cervecero, por ello, obtuvieron la posición de mejores cervezas a nivel mundial. ¿La buena noticia? Las puedes disfrutar y probar en España.

Este no es el primer reconocimiento que recibe esta familia cervecera, ya ha sido premiada en otras ocasiones como en el European Beer Star o Craft Beer Awards. Motivos no le faltan para convertirse en un básico de las neveras españolas, sabor, calidad y mimo en una preparación delicada, para conseguir una cerveza llena de matices que conquista a cada sorbo.

Para poder optar a estos primeros puestos, se tienen en cuenta muchos elementos como el cuerpo de la cerveza, el gusto en el paladar y los matices que se pueden notar al degustarla. Estos matices las hacen únicas y se consiguen con los ingredientes seleccionados para la cerveza y los métodos de preparación de las mismas. Serán estos elementos, los que determinarán la calidad final de cada botellín dentro de cada clase.

España parece todo un referente en el mundo cervecero y cada vez, suma más reconocimientos en esa dirección, cervezas artesanales, con personalidad y para todos los paladares. Además de esta cerveza, también hay otras que han sido galardonadas en certámenes expertos, como es el caso de la cerveza española Ambar. Esta se alzó en 2019 con once galardones, siendo algunas de sus variedades las mejores cervezas en el World Beer Awards de 2019.

Hay una cerveza para cada paladar y la variedad no para de aumentar, por ello, resulta complicado seleccionar una cerveza y que esta guste a todos. No obstante, los expertos estudian varios baremos establecidos para valorar en las mismas condiciones todas las cervezas de los certámenes. Si nunca la has probado, ahora ya tienes un motivo más para hacerlo.