Cerca de 40 empresas del sector de la movilidad firman un manifiesto para incrementar la presencia de la mujer

La Asociación Española de [email protected] y [email protected] (EJE&CON), a través de su Foro Mobility y del comité de Buen Gobierno Corporativo, ha presentado el Manifiesto por la Igualdad de Oportunidades en el Sector de la Movilidad, un compromiso con la igualdad dirigido a empresas, instituciones y stakeholders tanto públicos, como privados vinculados a este sector.

El sector de la movilidad se ha caracterizado por una limitada presencia de mujeres, alrededor de un 22%, lo que conlleva una pérdida de talento y oportunidades de negocio. Por ello, desde el Foro Mobility de EJE&CON, se ha lanzado la iniciativa ‘Millas de Igualdad’, que se enmarca dentro del Manifiesto y que favorecerá el desarrollo de buenas prácticas en este sector.

El acto de presentación ha tenido lugar en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y ha contado con las intervenciones de Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Cristina Sancho, presidenta de EJE&CON.

Para Cristina Sancho, este es un ejemplo más del esfuerzo que realiza EJE&CON por promover el talento sin género de forma transversal en todos los sectores profesionales. “Que tantas empresas del sector de la movilidad, y de tanta relevancia, firmen el Manifiesto ‘Millas de Igualdad’ y se sumen en bloque a los principios del Código EJE&CON expresa la voluntad inequívoca de este sector de superar las inercias que han impedido que el talento femenino alcance una presencia, representación y protagonismo acordes con las exigencias y retos de la sociedad del siglo XXI. Felicito a las personas que han impulsado esta iniciativa en cada organización y a los órganos de gobierno que han aprobado el dar este paso”, ha afirmado.

Por su parte, María Dolores Esteban, decana de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha dado la bienvenida a los asistentes en la sede del Colegio. “Aunque, afortunadamente, son cada vez más mujeres las que desempeñan posiciones de liderazgo en el sector de la movilidad y otros ámbitos, es necesario aumentar el número de referentes para despertar nuevas vocaciones y reducir la brecha de género que hay en distintos sectores profesionales, como en el de la ingeniería de caminos, canales y puertos. El conjunto de la sociedad necesita contar con todo el talento posible y, además, con un talento diverso”, ha asegurado.

Tras la bienvenida de Esteban, ha tenido lugar una mesa redonda sobre la gestión de la diversidad en el sector de la movilidad. Moderada por María José Sánchez, colíder del Foro Mobility de EJE&CON, el panel de expertos ha contado con las intervenciones de la presidenta de Adif, Marisa Domínguez, el responsable de Instalaciones y Sistemas de Información de Metro de Madrid, Isaac Centellas, la presidenta de mINerva red de mujeres, Ana Rodríguez Aranegui, la consejera delegada de Madrid Calle 30, Rosalía Gonzalo, P&O County Head de Siemens Mobility, Javier Conde, el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, y la jefa de Diversidad de Renfe, Gema Orduñez del Pino. Todos ellos han coincidido en la necesaria colaboración de instituciones y empresas para implementar una serie de buenas prácticas profesionales y alcanzar una mayor diversidad, talento y valor añadido en este sector.

A continuación, Begoña Tiscar, colíder del Foro Mobility de EJE&CON, ha procedido a la lectura del Manifiesto, cuyas líneas establecen un compromiso con el fomento de la presencia de la mujer en comités directivos mediante criterios de evaluación y meritocracia, la garantía de transparencia en la igualdad salarial, la promoción de programas de mentoring y las políticas de conciliación laboral, principalmente. “Es fundamental fomentar la igualdad real en el sector de la movilidad con la idea de que la aplicación y desarrollo de buenas prácticas generen un mayor talento, una mayor diversidad y, por lo tanto, una mayor riqueza y valor añadido en el sector de la movilidad”, ha añadido.

La clausura del evento ha corrido a cargo de Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. “Detrás de que las mujeres no estudiemos carreras de ciencias puras o nos dediquemos a la infraestructura y grandes obras hay una desigualdad estructural contra la que he luchado desde que estoy al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para darle la vuelta a la situación y contribuir a animar a las niñas a estudiar carreras como matemáticas o ingeniería, el año pasado firmamos el protocolo alianza STEAM con el Ministerio de Educación y Formación Profesional que lidera la ministra Pilar Alegría. Además, este año se ha iniciado desde Subsecretaría del Ministerio la elaboración del Plan de Igualdad que cuenta con la colaboración y el trabajo de los sindicatos. La discriminación es una lacra en el desarrollo económico de los países, y España no debe permitirse fallar en esto. El compromiso de la empresa privada, del mundo académico, de los colegios profesionales y de la administración pública son la única forma de avanzar hacia la igualdad. La perspectiva de género no es sólo exigible por ley. Se encuentra además en el interés de las empresas para aprovechar al máximo lo que el talento humano tiene que ofrecer”, ha señalado Sánchez.