Calviño y la Generalitat se reúnen en Barcelona y hablan del futuro de Celsa

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, han mantenido este lunes una breve reunión en Barcelona tras coincidir en un acto organizado por la farmacéutica AstraZeneca. En dicho encuentro, que ha durado unos 10 minutos, han abordado la gestión de los fondos Next Generation y la situación de la siderúrgica Celsa, según fuentes de la Generalitat.

El viernes, el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, ya salió en defensa de la continuidad industrial de Celsa, cuyos dueños negocian a contrarreloj con los fondos acreedores para tratar de llegar a un acuerdo antes del 30 de junio que permita la inyección de los 550 millones de ayuda financiera ofrecida por la SEPI para garantizar la viabilidad de la siderúrgica.

Calviño, en declaraciones a los periodistas tras visitar las instalaciones de Labbox Labware en Premià de Dalt (Barcelona), incidió en la «relación cordial y constructiva» que mantiene con Giró y dijo que «habla con frecuencia» con los miembros del Govern.

Ha añadido que la reunión se enmarca en el «contacto constante» que mantiene con el consejero «para ver cómo maximizar el impacto de las inversiones» asociadas a los fondos Next Generation, si bien no se refirió a que hubieran conversado sobre la situación de Celsa. También informó de que finalmente no ha coincidido con Aragonès aunque había previsto entablar conversación con él.

El encuentro ha tenido lugar después de que el pasado viernes ningún miembro del Ejecutivo catalán participara en el acto sobre el Cuarto Cinturón que tuvo lugar en Sabadell (Barcelona) con la presencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en protesta por las bajas inversiones del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras.

Al acto organizado por AstraZeneca, en recuerdo al oncólogo Josep Baselga, también ha asistido Aragonès, quien ha llegado cuando el evento ya encaraba su recta final y se ha encargado de pronunciar el parlamento de conclusión, sin llegar a coincidir con Calviño.