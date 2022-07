La vicepresidente primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado tras la reunión mantenida con la banca este mediodía que el sector tiene «un interés compartido» en no trasladar el impuestazo a los clientes.

Calviño ha avanzado, en rueda de prensa celebrada tras la reunión mantenida en la sede del Ministerio en Madrid, que el Gobierno presentará previsiblemente la próxima semana una proposición de Ley para aprobar el impuesto a la banca anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana en el Congreso, y que busca recaudar 3.000 millones de euros en dos años.

Sin embargo, la vicepresidenta no ha ofrecido a la banca ninguna pista de cómo se va a implantar el impuesto, y tan solo ha indicado que en la reunión se ha trasladado «las razones y los principios que están guiando al Gobierno a la hora de articular el gravamen».

«No tenemos ningún detalle», ha indicado Alejandra Kindelán, la presidenta de la patronal bancaria, AEB, tras la reunión. «Nos preocupa este impuesto, no es una medida que pueda resolver los problemas que tenemos, no ayuda a controlar la inflación, ni el empleo ni el crecimiento, más bien todo lo contrario, y tampoco ayuda a los bancos a seguir apoyando a la economía con crédito», ha subrayado.

A la reunión, convocada por Economía, celebrada en la sede del Ministerio de Economía en Madrid, han acudido el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; la presidenta de la patronal AEB, Alejandra Kindelán; el director general de la CECA, José María Méndez; el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez; el presidente de BBVA, Carlos Torres; el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri; y el presidente de Sabadell, José Oliu.

Ni desde Economía ni desde Bankinter se ha confirmado a este periódico la asistencia de algún representante de la entidad, después de que ayer jueves la consejera delegada, Dolores Dancausa, lanzara fuertes críticas hacia la medida impuesta por el Gobierno, como publicó OKDIARIO.

Según ha comentado Calviño, en el encuentro, los representantes del sector «han pedido que no se les estigmatice», y han mostrado su disposición a responder a las demandas sociales. En este sentido se ha referido al compromiso expresado por las entidades de no repercutir sobre su clientela el nuevo impuesto.

«He tenido ocasión de explicar las razones de este gravamen especial al sector bancario, es un sector que no se ve afectado por el alza de los precios de la energía», ha dicho. «Creemos claramente que es el momento de arrimar el hombro y creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a responder al impacto de la guerra», ha subrayado.

El anuncio del impuesto de Sánchez provocó pérdidas en Bolsa de los bancos españoles superiores a los 5.000 millones de euros en una sola sesión, el martes de la pasada semana. Desde el Gobierno se ha justificado la medida aludiendo a los beneficios previstos del sector por la subida de tipos en Europa, y al rescate del sector financiero español tras el estallido de la crisis económica de 2008.

La banca pone en duda que la subida de tipos se traduzca automáticamente en mayores beneficios, y advierte que el rescate financiero de la banca lo fue realmente de las cajas de ahorro españolas.

En una entrevista concedida por la Vicepresidenta del Gobierno a TVE en la mañana de hoy viernes, Calviño ya había avanzado que la decisión del impuesto estaba tomada, y que pediría esfuerzos al sector, añadiendo que la ciudadanía no debería «criminalizar» a la banca recordando que juega «un papel fundamental para el buen funcionamiento de nuestra economía».