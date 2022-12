Los cálculos de Sánchez: se guarda la prórroga de la rebaja del IVA para la campaña electoral

Otros organismos como Funcas son más pesimistas: vaticinan una inflación del 5,6% en marzo, aunque, a falta de la confirmación del dato de diciembre, estas previsiones podrían reducirse como consecuencia del impacto las rebajas fiscales en el resto de elementos de la cadena de producción.

De esta forma, todo apunta a que la rebaja del IVA terminará en mayo, una fecha señalada en el calendario, ya que coincide con la campaña electoral de municipales y autonómicas. Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja celebrarán sus autonómicas el 28 de mayo de 2023, coincidiendo con las municipales.

Así, Sánchez se guarda un as en la manga: la prórroga de la rebaja del IVA podía decidirse en esas fechas, utilizándose como arma arrojadiza para decantar los comicios a favor del PSOE. Y no es para menos: las últimas citas electorales no han dejado en muy buen lugar a los socialistas que han visto como Juanma Moreno conseguía una mayoría absoluta en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso la rozaba en Madrid y la alianza PP-VOX se hacía con la presidencia en Castilla la Mancha.

Y la rebaja del IVA no es la única medida que Sánchez se guarda para la campaña. El último decreto anticrisis aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez contempla una ayuda de 200 euros para la cesta de la compra destinada a 4,2 millones de familias, según Moncloa. Sin embargo, este cheque único y anual no se otorgará de manera inminente para que estos hogares, con rentas inferiores a 27.000 euros, y que podrán solicitarse entre el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023.

Sin embargo, el Ejecutivo se lo toma con calma y no es por casualidad: Hacienda resolverá sobre tales ayudas en la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las abonará en las semanas previas a la cita con las urnas. Así, las medidas «más sociales» de Sánchez parecen estar diseñadas como un arsenal electoral más que como ayudas a los españoles, que como consecuencia de la inflación persistente están viendo como su poder adquisitivo es cada vez menor.