Inditex ha recibido sus resultados trimestrales récord presentados este mañana con una caída en Bolsa superior al 3% hasta la zona de 34,5 euros, algo que ha sorprendido a muchos accionistas de la mayor compañía española. Las razones son dos: por un lado, una toma de beneficios tras acumular una fuerte subida; y por otro, las dudas sobre si será capaz de mantener el ritmo de crecimiento actual.

El primer motivo es un clásico bursátil, el viejo dicho de «comprar con el rumor y vender con la noticia». Los inversores suelen tomar posiciones en los días previos anticipando que los resultados van a ser buenos (y asumiendo el riesgo de que no lo sean) y venden cuando se confirma para tomar beneficios, lo que provoca una caída de la cotización el día de la presentación. Esto es muy habitual en Bolsa en el caso de Inditex pero también ocurre con muchas otras empresas. Sin ir más lejos, Apple también cerró el martes con una caída del 1,71% en Wall Street tras presentar el iPhone 15.

En el caso de la propietaria de Zara, hay un efecto más allá del corto plazo: Inditex acumulaba una subida cercana al 60% en Bolsa en el último año, y muchos inversores deshacen sus posiciones, al menos parcialmente, para realizar beneficios en sus carteras. En muchos casos, estos mismos inversores vuelven a comprar cuando baja un poco la cotización para aprovechar mejores precios de entrada. Por análisis técnico, una subida de ese calibre necesita una corrección antes de retomar las alzas. Algo que en principio no es preocupante mientras no se pierdan niveles importantes de soporte.

Pero hay un motivo más preocupante: las dudas del mercado sobre si Inditex será capaz de seguir creciendo al ritmo actual o si ya ha tocado techo. En este segundo caso, no habría muchos argumentos para que siga subiendo en Bolsa, ya que cotiza actualmente en unos niveles que ya descuentan los beneficios actuales.

«Con un BPA [beneficio por acción] que estará sobre 1,33 en 2023 y cotizando a un PER [precio de la acción dividido por el beneficio] de 25 veces, los inversores descuentan expectativas positivas sobre el desempeño futuro de la empresa, pero también implica un mayor riesgo si esas expectativas no se cumplen. La valoración relativa y las perspectivas de crecimiento son factores clave a considerar en la toma de decisiones de inversión y, llegados estos niveles, nos preguntamos si lo mejor no está ya incluido en la cotización», plantea la firma de inversión eToro.

Asimismo, los analistas destacan que Inditex ha ralentizado el ritmo de subida de sus precios, lo cual también puede indicar que sus previsiones futuras de ventas no son tan optimistas y no le permiten acometer mayores alzas.