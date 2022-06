¿Buscas un chollo para tus vacaciones? Esta es la mejor oferta de última hora

¿Aún no tienes tus vacaciones de verano planeadas? Ya no queda nada y todo se empieza a llenar, por suerte, hemos encontrado un chollo para tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés que no podrás dejar escapar. Es la mejor opción para disfrutar de la playa a un precio de escándalo.

Puedes pasar un verano de ensueño disfrutando de la playa, el buen tiempo y el calor en Benidorm, con la oferta de Viajes El Corte Inglés. Puedes conseguir un alojamiento de 3 noches con todas las comodidades por solo 400 euros, un precio de locos para verano y lo mejor, es que es totalmente financiable. Te contamos más detalles para que puedas organizar tus vacaciones hoy mismo.

¿Qué incluye este chollo para las vacaciones de Viajes El Corte Inglés?

El alojamiento que se incluye en este chollo para tus vacaciones de verano es en un hotel Meliá, una cadena hotelera más que conocida que destaca por la calidad de sus servicios. La oferta incluye la estancia de 3 noches con desayuno incluido, pero también puedes modificarla para disfrutar de media pensión o pensión completa, así no tendrás que preocuparte de ningún detalle durante tus días de vacaciones.

El hotel está situado a escasos 900 metros de la playa de Levante y a 3 km del centro urbano de Benidorm y la habitación doble tiene capacidad hasta para 3 personas. Esta habitación dispone de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi e incluso terraza con vistas a la piscina del hotel. Las opiniones del alojamiento son más que positivas, destacando la calidad del sueño, y la calidad precio del hotel. ¡Es la oportunidad que esperabas para conseguir un buen chollo este verano!

En sus instalaciones podrás disfrutar de restaurantes, piscinas, parking y garaje cubierto e incluso una increíble zona de spa para liberar todas las tensiones del año. Volveréis completamente renovados de las vacaciones, con la barriga bien llena y un morenito de la playa que os durará todo el verano. ¡Solo de pensarlo ya tenemos ganas de hacer la maleta!

Disfruta de un verano de ensueño en el mar

Nada como pasar unos días en la playa para desconectar de la rutina y en Benidorm la diversión está asegurada, solo tendrás que contratar este viaje y no te llevará más de un par de clics tenerlo todo organizado. Después solo tendrás que preocuparte de que te cierre la maleta y de llevar suficientes bañadores para pasar unos días de puro relax con el mar como mejor compañero.

No dejes pasar la oportunidad y organiza tus vacaciones antes de que se agote la oferta, ya no queda nada para empezar la temporada alta de verano y tú lo tendrás todo listo para tus días de fiesta. Al hacer la reserva podrás escoger los días que más os interesen para viajar, una de las dos opciones de habitaciones y qué comidas quieres incluir en el servicio. Tus vacaciones pasarán a ser una realidad y después, solo quedará esperar a los días de fiesta que seguro que este año, los pillas con ganas.