La compañía Broad Construction del Grupo Cimic (ACS) ha sido seleccionada para desarrollar el nuevo Centro de Fabricación Avanzada y Robótica de Queensland (Australia) en el campus de Eagle Farm para el Departamento de Justicia Juvenil, Empleo, Pequeñas Empresas y Capacitación. El importe de la adjudicación no ha sido desvelado.

El proyecto es parte del programa de obras de equipamiento TAFE (Technical And Further Education) for our Future de 100 millones de dólares australianos para invertir, construir y modernizar estas instalaciones en Queensland. Además, incluirá una nueva instalación de dos pisos especializada en robótica, fabricación avanzada y procesos líderes en la industria, instrumentación, tecnologías renovables (hidrógeno y solar) y tecnologías de telecomunicaciones.

Según ha explicado CIMIC este martes en un comunicado, las nuevas instalaciones comprenden aulas y áreas de aprendizaje, salas de seminarios, laboratorios, talleres y áreas de descanso para el personal y los estudiantes, incluidos todos los trabajos asociados.

La filial de ACS asegura que el nuevo Centro de Robótica y Fabricación Avanzada es una inversión importante en la educación de los trabajadores del futuro y desempeñará un papel importante para garantizar que la industria pueda continuar prosperando y satisfaciendo las necesidades de los clientes y consumidores. «Al mismo tiempo que brinda a las personas las habilidades y oportunidades que necesitan para tener éxito en sus carreras en una variedad de sectores», afirma CIMIC.

El presidente ejecutivo del Grupo CIMIC, Juan Santamaría, ha aseguraod que «Broad Construction tiene experiencia en la construcción de proyectos complejos y aprovechará la experiencia y las habilidades adquiridas para desarrollar instalaciones educativas galardonadas en todo Queensland. Nos complace haber sido seleccionados una vez más para ofrecer un espacio de aprendizaje colaborativo que inspirará la innovación y el desarrollo de habilidades para la fuerza laboral del futuro».

Desarrollo sostenible

Por su parte, Cyril Cahill, director general de Broad Construction, ha apuntado que «este nuevo desarrollo, que muestra un compromiso con la construcción sostenible, traerá muchos beneficios a TAFE Queensland y aspirará a una calificación de 5 estrellas de edificios ecológicos que demuestra la excelencia australiana en su diseño y construcción».

De igual manera, ha añadido que el equipo de proyecto está formado por especialistas en entornos de alta densidad, y espera aportar la experiencia de la compañía para «entregar de forma segura este nuevo Centro de Fabricación Avanzada y Robótica de última generación a tiempo, dentro del presupuesto y con una alta calidad».

Los primeros trabajos de desarrollo de la nueva instalación ya han comenzado y su finalización está prevista para el tercer trimestre de 2024.