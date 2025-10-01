mercados

La Bolsa española aumenta un 25,5% su negociación en septiembre, hasta los 28.000 millones de euros

El volumen negociado en renta variable fue un 24,6% superior al mes de agosto

La Bolsa se encuentra a la espera de conocer la inflación y el PIB de la eurozona subida de tipos
Bolsa de Madrid.

La Bolsa española ha negociado en el mes de septiembre 28.029 millones de euros en renta variable, lo que supone un aumento del 25,5% respecto al mismo periodo del ejercicio de 2024.

El volumen negociado en renta variable fue un 24,6% superior al mes de agosto, un periodo estacionalmente de baja negociación por el periodo estival y el final de la temporada de resultados trimestrales. Así lo refleja el balance mensual de los mercados que publica Six, dueño de Bolsas y Mercados Españoles (BME),

Así, en el acumulado del año la renta variable negociada ha alcanzado los 276.773 millones de euros, un 15,3% más en comparación con el periodo de enero a septiembre de 2024.

Igualmente, el número de negociaciones entre enero y septiembre fue de 24,4 millones, un 6,8% más respecto al periodo equivalente de 2024. En el mes de septiembre, el número de negociaciones se situó en los 2,35 millones, un 15,5% más que en el mismo mes de 2024 y un 15,7% por encima del dato acaecido en agosto.

En relación a la renta fija, la contratación en el mercado secundario acumuló un volumen de 95.637 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un ascenso del 22,1% respecto a los nueve primeros meses de 2024. Sólo en septiembre se negociaron 15.135 millones de euros en renta fija, un 29,6% más que en septiembre de 2024 y un 60,5% superior que en agosto de este año.

La Bolsa española

Respecto al número de negociaciones, estas fueron de 13.867 operaciones entre enero y septiembre, un 19,9% inferior que en el mismo periodo de 2024. Sólo en septiembre se llevaron a cabo 1.857 negociaciones, un 4,4% menos que en el mismo mes de 2024, pero un 60,2% más que en agosto del presente año.

De esta manera, el volumen admitido a negociación en el mercado primario de renta fija fue de 316.490 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un aumento de un 13,8% respecto al mismo periodo de 2024.

De su lado, en el mercado de derivados, la negociación acumulada de los contratos de futuros sobre el Ibex 35 bajó un 3,7% interanual, con 3.188 contratos en el periodo.

Por su parte, la contratación acumulada de opciones sobre el Ibex 35 se redujo un 66,6% en tasa interanual, mientras que sobre acciones se elevó un 24,3%.

Lo último en Economía

Últimas noticias