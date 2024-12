El BOE confirma la subida del precio del tabaco en España: lo que va a costar a partir de ahora

El precio del tabaco en España se encuentra nuevamente en el centro de atención tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los nuevos listados de precios. La Resolución del 5 de diciembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos establece las tarifas actualizadas, que comenzaron a aplicarse a partir del sábado 7 de diciembre de 2024. Este ajuste afecta a una amplia gama de productos, desde los populares cigarrillos hasta cigarros y cigarritos, y se enmarca en la normativa vigente según la Ley 13/1998.

El anuncio no ha dejado indiferente a los consumidores, ya que incluye variaciones en marcas ampliamente consumidas como Marlboro, Chesterfield, L&M, y Philip Morris, entre otras. Con la nueva lista de precios, los estancos de la Península y Baleares ya han actualizado sus tarifas, mientras que Ceuta y Melilla tienen precios diferenciados. Este incremento no sólo afecta el bolsillo de los fumadores, sino que también pone en evidencia el impacto de las políticas fiscales y regulatorias sobre este mercado. El sector del tabaco, tradicionalmente sensible a las modificaciones en los precios, sigue siendo un tema de debate tanto por sus implicaciones económicas como por su relación con la salud pública. A continuación, exploramos en detalle cómo quedan las nuevas tarifas para el precio del tabaco y qué implica este ajuste para los consumidores.

Nuevo precio del tabaco en Península y Baleares

Los cambios en el precio de los cigarrillos son particularmente notables en marcas como Chesterfield, Marlboro y L&M. Por ejemplo, el precio de la cajetilla de Marlboro Red Duro ha alcanzado los 6,00 euros, mientras que versiones como Marlboro Red 40s, que incluye 40 unidades, tienen un precio de 11,20 euros. En el caso de Chesterfield, las variaciones también son significativas: el Chesterfield Original 25’s ahora cuesta 6,50 euros, mientras que su versión Blue Duro se mantiene en 5,85 euros.

Te ofrecemos a continuación, el listado detallado del precio del tabaco por marcas:

Chesterfield Label (20). 4,75 €

Chesterfield Label Largo (20). 5,0 €

Chesterfield Original 100’s (20). 5,65 €

Chesterfield Original 25’s (25). 6,50 €

Chesterfield Original Blando. 5,75 €

Chesterfield Original Duro. 5,85 €

L&M Blue Blando. 5,50 €

L&M Blue Label Duro. 5,60 €

L&M First Cut. 5,30 €

L&M First Cut 100’s. 5,00 €

Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,00 €

Marlboro Crafted 23. 5,70 €

Marlboro Crafted Arctic (20). 5,25 €

Marlboro Crafted KSB (20). 4,85 €

Marlboro Gold 100’S. 5,80 €

Marlboro Gold Duro. 6,00 €

Marlboro Pocket Pack (Corto). 5,75 €

Marlboro Red 100’S. 5,80 €

Marlboro Red 40s. 11,20 €

Marlboro Red Blando y Marlboro Red Duro. 6,00 €

Marlboro Red KS 22. 6,40 €

Marlboro Touch Azul. 5,75 €

Philip Morris Filter King. 5,85 Marlboro Red Duro

Además de los cigarrillos, los cigarros y cigarritos también han experimentado ajustes. Los productos de marcas como Barlovento y Herencia Palmera muestran precios más accesibles por unidad, pero reflejan el impacto de la actualización en categorías menos convencionales. Por ejemplo, las Brevas de Herencia Palmera tienen un coste a partir de ahora de 0,55 euros por unidad, mientras que las Coronas Especiales de Barlovento llegan a 1,20 euros cada una.

Estos son todos los precios al detalle:

Barlovento

Brevas (50). 0,60 €

Coronas Especiales (25). 1,20 €

Tubulares (25). 1,95 €

Herencia Palmera

Brevas 25 (25). 0,55 €

Lobo

Lobo American Blend (El envase de 20). 2,60 €

Precios diferenciados en Ceuta y Melilla

En estas regiones, el precio del tabaco es significativamente más bajo en comparación con la Península y Baleares. La cajetilla de Marlboro Red Duro, por ejemplo, cuesta 4,15 euros, un ahorro considerable frente a los 6,00 euros en la península. Lo mismo ocurre con marcas como Chesterfield y L&M, cuyos precios también son más competitivos en estas áreas.

Esta diferencia responde tanto a las políticas fiscales específicas de estas ciudades autónomas como a los menores costos logísticos en la distribución de productos.

Estos son los precios al detalle:

Chesterfield Original Duro. 4,00 €

L&M Blue Label Duro. 3,80 €

L&M Red Label Duro. 3,80 €

Marlboro Gold Duro. 4,15 €

Marlboro Red Blando. 4,15 €

Marlboro Red Duro. 4,15 €

Impacto de la subida en los consumidores

Este aumento en los precios del tabaco tiene un impacto directo en el gasto de los consumidores, especialmente en aquellos que compran marcas populares. Una cajetilla diaria de Marlboro Red Duro, por ejemplo, supone un gasto mensual que supera los 180 euros. Este incremento podría influir en la decisión de algunos fumadores de reducir su consumo o buscar alternativas más económicas.

Además, los nuevos precios plantean preguntas sobre la eficacia de estas subidas como medida para desalentar el consumo. Si bien el aumento en el coste del tabaco está alineado con las políticas de salud pública, también afecta a quienes ya están acostumbrados al producto, lo que podría generar más ingresos fiscales sin necesariamente reducir la cantidad de fumadores.

De todos modos, con esta nueva lista de precios del tabaco, se espera que los consumidores comiencen a ajustar sus hábitos de compra, ya sea cambiando a marcas más económicas o reduciendo el consumo. Asimismo, los estancos ya han implementado estas tarifas en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, asegurándose de cumplir con la normativa publicada en el BOE.

En un mercado tan regulado como el del tabaco, estas subidas de su precio no sólo reflejan la evolución fiscal y económica del sector, sino que también invitan a reflexionar sobre el futuro de este producto y sus implicaciones tanto para la salud pública como para la economía doméstica.