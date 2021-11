El sector de la automoción se enfrenta a un reto importante en 2022. Tras el impacto de la crisis del coronavirus en las matriculaciones de coches y en la falta de confianza de los consumidores, la falta de suministro de piezas ha provocado un desplome de las unidades vendidas hasta octubre con un 37% menos que hace un año. Un hundimiento que se podría profundizar por el alza del impuesto de matriculación -comprar un coche costará hasta 1.000 euros más- que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez con el automóvil sumido en una ‘tormenta perfecta’. OKDIARIO entrevista a Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de Coches.net, para conocer a que retos se enfrenta la industria del automóvil.

Pregunta: ¿Qué espera el sector de la automoción de las ventas de lo que queda de año?

Respuesta: Esperamos terminar el año vendiendo unos 900.000 vehículos nuevos y 2 millones de vehículos de ocasión. Esta sería la previsión pero es cierto que nos estamos encontrando con temas añadidos como la crisis de los semiconductores y los problemas que genera todo esto a la hora de las entregas.

Por lo tanto, si pudiéramos llegar a estos resultados estaríamos satisfechos. Pero es cierto que hay dificultades añadidas y aquí se pueden romper los esquemas.

P: ¿Cómo está afectando la caída de las matriculaciones a coches.net? ¿Estáis salvando gracias al vehículo de ocasión?

R: En Coches.net no nos dedicamos a comprar y a vender vehículos, esto lo hacen los profesionales que tenemos en España, tanto concesionarios como compraventas. Lo que hacemos es intentar aportar al usuario las mejores soluciones de movilidad a través de estos profesionales. A partir de ahí, pues ciertamente es un momento difícil, ya que la venta de vehículo nuevo esta teniendo dificultades añadidas como puede ser la falta de semiconductores y los vehículo de ocasión al formar parte del círculo también están sufriendo, porque si no hay renovaciones de flotas, no hay renovaciones de stock de vehículos de segunda mano.

Estamos manteniendo lo que son las cifras en cuanto a tráfico. En estos momentos podríamos hablar de unos 220 millones de páginas vistas al mes y esto son aproximadamente unos 20 millones de visitas. En cifras de tráfico nos estamos manteniendo pero sí que es cierto que también hay una disminución de stock dentro del contenido por todos los condicionantes que estábamos hablando y que lo sufren más de 8.000 clientes que tiene nuestro portal.

También es cierto que en estos momentos lo que se está generando es más contactos que nunca a nuestros profesionales, que esto también es muy positivo. Otra cosa es si estos profesionales tienen vehículos para satisfacer estas necesidades de los usuarios. Estamos trabajando mucho para adaptarnos a los nuevos modelos de movilidad y a estas nuevas necesidades por parte de los usuarios, pero yo te diría que, de momento, estamos haciendo los deberes y nuestro nuestro tema más importante es mantenernos como ‘top of mind’ para tener y poder dar las soluciones a la movilidad que quieren los usuarios en estos momentos.

P: ¿Qué tipo de cliente acude a comprarse un vehículo a coches.net?

R: Tenemos una media de usuario que se encuentra entre los 43 y los 45 años aproximadamente. Esto no significa que haya una disminución por parte del usuario joven, ya que al final lo que tiene son otras preferencias en estos momentos, pero al final el cliente lo que quiere es tener libertad, tener su propio coche, poderse mover cuando quiere, donde quiere y en el momento que quiere.

Por lo tanto, yo creo que la búsqueda de coches sigue estando ahí para los jóvenes.

P: ¿Qué opináis de que en 2022 se vuelva a producir un incremento de la fiscalidad del automóvil?

R: Yo creo que si algún momento era el menos oportuno para hacer algo en este sentido es ahora cuando tenemos todos estos problemas como la crisis de los semiconductores. Por lo tanto, si ahora, además de todo esto añadimos un alza del impuesto de matriculación, y en Cataluña tenemos otro, muestra cómo el Gobierno penaliza al sector. No es ni mucho menos el mejor momento.

Personalmente, te diría que es el seguir haciendo las cosas mal, puesto que desde el Gobierno no se está haciendo una buena transición como se debería para llegar a esta contaminación ‘cero’. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo más para seguir haciendo las cosas en la línea.

P: Además de este ‘sabalazo fiscal’ hay que sumar la entrada en vigor en Cataluña del impuesto de CO2, ¿qué efecto podría tener sobre los concesionarios?

R: En Cataluña tenemos un nuevo impuesto para los coches más contaminantes, es decir, los vehículos que pasan de estos mínimos de contaminación establecidos pagan un impuesto más. Esto a un usuario puede representarle unos 7 euros en el caso de vehículos pequeños con bajas motorizaciones o incluso bastante más 20, 25 o 30 más en algunos vehículos con más motorizaciones a un nivel particular.

Esto al final es pagar un impuesto más. No es la muerte de nadie, pero cuando estás hablando a nivel de flotas de empresas o de concesionarios, aquí ya se juegan mucho dinero. En resumen, estamos incentivando a los usuarios para que lleguemos a menos contaminación en 2050. ¿Lo hacemos a través del incentivo o lo hacemos a través de la penalización? Está claro que creo que el camino está equivocado.

P: ¿Qué esperáis del Plan Moves III?

R: Bienvenido sea y bienvenidas sean todas las ayudas y los planes para el sector de la automoción. El sector automoción en España es más de un 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y son muchos puestos de trabajo que están en juego en estos momentos. Todo lo que son ayudas, repito, bienvenidas.

Ahora volvemos a lo de antes. ¿Estamos realmente incentivando? El plan MOVES, en definitiva, es apoyar y ayudar a la venta de vehículos eléctricos, cuando en estos momentos podemos decir que el 19% de las familias en España son los únicos que están en disposición de comprar esta tipología de vehículos.

Yo creo que realmente habría que hacer una transición ordenada y bien hecha para llegar a este 2050. No nos pensemos que incentivando sólo los vehículos eléctricos todo el mundo se va a comprar un vehículo eléctrico y va a quitar de nuestras carreteras estos vehículos que en España tienen una media de coches de 13 años de antigüedad y en motos de 16 años. Por lo tanto, yo creo que habría que implantar un sistema para incentivar también la compra de vehículos nuevos, aunque sean de combustión, porque contaminan muchísimo menos que los que tenemos en nuestras carreteras o incluso incentivar la compra de vehículos de ocasión de menos de 5 años, que también son más seguros y mucho menos contaminantes.