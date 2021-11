Telefónica, CaixaBank, BBVA y Mapfre, son según datos del mercado, los valores más baratos del Ibex 35 si se tiene en cuenta su ratio de precio sobre beneficios, una métrica conocida como PER, price to earnings en inglés, y que analistas e inversores usan, con prudencia, como primer filtro para detectar compañías infravaloradas. Su cálculo se basa en dividir la capitalización bursátil de una cotizada entre su beneficio neto.

Aunque suele usarse el PER como un primer filtrado para ver qué empresas pueden estar potencialmente baratas, que este indicador sea bajo no significa siempre que las acciones estén baratas, ya puede deberse a expectativas negativas sobre las compañías. “En el caso de que existan expectativas de crecimiento de los beneficios pero no se estén recogiendo en la cotización sí se pueden comprar dichas acciones”, indica Sergio Ávila, analista de IG.

En cualquier caso, los expertos aconsejan interpretar el PER en relación al sector o la economía donde una compañía tenga su mercado de referencia. Darío García, analista de XTB, advierte de que el análisis fundamental bajo esta métrica “en la actualidad tiene muchas ineficiencias debido a las políticas monetarias, que pueden tener un gran impacto en determinados sectores que se han visto beneficiados por un extra de liquidez inorgánico que hace disparar sus cotizaciones”. Es lo que sucedió con las grandes compañías tecnológicas durante la pandemia.

Los valores más baratos del Ibex 35

En cualquier caso, si se tiene en cuenta este indicador, Telefónica, con un PER de 2,31 veces, CaixaBank, 3,39 veces; BBVA, 6,17 veces, y Mapfre, 9,05 veces, son los valores del Ibex 35 más baratos.

De todos ellos, el experto de IG destaca a Mapfre y BBVA como oportunidades de inversión porque tanto la aseguradora como la entidad cumplen con el criterio que establece Ávila de cotizar con un PER barato a pesar de que se espera crecimiento de sus ingresos y beneficios durante los próximos años.

En su opinión, la compañía presidida por Antonio Huertas es alcista, “a pesar de que a corto plazo es probable que corrija un poco o se tome un descanso”; mientras que el banco liderado por Carlos Torres se encuentra en fase correctiva, por lo que recomienda esperar “hasta dónde llegan” las caídas antes de invertir. Según su análisis, Telefónica y Caixabank cotizan a un PER tan bajo porque se espera que sus beneficios decrezcan en los próximos años.

En su conjunto, los bancos del Ibex 35 son los valores del índice que tienen más baratos, es decir, tienen un PER menor. Dentro de ellos, los inferiores son los de Caixabank y BBVA, en tanto que los de Banco Sabadell y Bankinter son los más elevado. Además, las entidades que cotizan en el selectivo español lo hacen por debajo de su valoración en libros, es decir, que valen menos por capitalización de lo que vale su balance. “La coyuntura actual de tipos de interés al 0 e inflación elevada, sitúan a los bancos como una oportunidad de largo plazo con la perspectiva de subidas de las tasas para 2022”, apunta García.