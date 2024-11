El BBVA ya va a la desesperada en la OPA sobre el Banco Sabadell: ha ofrecido nuevas medidas más duras a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) antes de que ésta se lo pida, con la intención de conseguir que este organismo las acepte para aprobar la operación -que será estudiada en profundidad en fase 2- y no le exija otras distintas.

Con estas nuevas medidas, se reducirán las sinergias (ahorros de costes) pretendidas por el BBVA, que las ha fijado en 850 millones brutos. Lo cual reduce el valor del Sabadell para los accionistas del BBVA. Ahora bien, de esta forma pretende evitar que la CNMC le imponga otras condiciones aún más duras que rebajen todavía más dichas sinergias. Y, como reconoce la propia entidad, pretende acelerar la decisión de Competencia, que se puede alargar hasta el segundo trimestre de 2025.

Entre estas medidas, figura no cerrar oficinas donde no haya otra cerca, mantener las condiciones comerciales para clientes particulares y pymes en aquellos códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades o no abandonar municipios donde haya menos de tres competidores.

Según ha informado a través de un comunicado, para garantizar la inclusión financiera, BBVA se compromete a no cerrar oficinas cuando no haya otra (de BBVA o Sabadell) a menos de 300 metros de distancia y a no cerrar oficinas en aquellos códigos postales con un nivel de renta per cápita inferior a 10.000 euros.

Además, se compromete a mantener durante 18 meses las líneas de circulante a todas las pymes (hasta ahora sólo se había comprometido a hacerlo durante 12 meses) y el volumen actual de crédito total a aquellas pymes que trabajan únicamente con las dos entidades

Tampoco abadonará municipios (ni sustituirá la oficina por un agente, autobús bancario u otros medios) en los que haya menos de tres competidores. A los clientes de estos municipios se les ofrecerá el servicio Correos Cash de manera gratuita dos veces por mes. Además, se compromete a mantener el servicio de caja con el mismo horario comercial de las oficinas de Sabadell en estos municipios.

Asimismo, creará una cuenta para clientes vulnerables, sin comisión de apertura ni de administración y mantenimiento, una tarjeta de débito gratuita y transferencias en canales digitales gratuitas e ilimitadas, entre otras condiciones.

En el plano comercial, mantendrá las condiciones comerciales en los códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades financieras.

Además, para las pymes de estos códigos postales, los precios del nuevo crédito no excederán los precios medios aplicados a nivel nacional. Tampoco cerrará ninguna de las oficinas de Sabadell especializadas en empresas en toda España.