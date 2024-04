La sucesión de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España llega a su recta final con dos candidatos destacados por el apoyo dos de las mayores entidades de España. Se trata de Fernando Restoy, que cuenta con el respaldo del Banco Santander, y de Margarita Delgado, la gran favorita hasta ahora, que es la preferida de CaixaBank.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este jueves que ya tiene en mente una lista de nombres para ser el «sucesor o sucesora» de Hernández de Cos, entre los que se incluyen dos mujeres. Y añadió que ya ha comentado el asunto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fernando Restoy fue subgobernador del Banco de España en el mandato de Luis Linde entre 2012 y 2016, y posteriormente se colocó como presidente del Financial Stability Institute (Instituto de Estabilidad Financiera), cargo que ocupa en la actualidad. Hasta ahora, no había aparecido en las quinielas, pero el apoyo del Santander le ha metido en la pelea.

Restoy tuvo un papel destacado en los acontecimientos que condujeron a la resolución del Banco Popular, tanto en las inspecciones de los activos inmobiliarios que desvelaron el agujero en las cuentas de la entidad, como en la negativa a ofrecerle liquidez de emergencia para mantenerlo artificialmente vivo cuando se produjo la fuga de depósitos. Como es sabido, el Santander se quedó con el Popular por un euro más una ampliación de capital de 7.000 millones.

Delgado, las mayores opciones

En cuanto a Margarita Delgado, actual subgobernadora del Banco de España, tiene muchos puntos a su favor. Para empezar, el Gobierno no apoyó su candidatura a presidir el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) europeo para favorecer la de Nadia Calviño al BEI (Banco Europeo de Inversiones).

Debido a ello, Delgado considera que Pedro Sánchez le debe un cargo, como informó OKDIARIO: o bien sustituir a la propia Calviño como ministra de Economía (al final el elegido fue Carlos Cuerpo), o bien el de gobernadora del Banco de España.

Además, no puede repetir como subgobernadora: o es nombrada gobernadora, o tiene que abandonar la institución. En tercer lugar, aunque no es originariamente del PSOE, se ha entregado a las tesis socialistas «con la fe del converso», según las fuentes. En cuarto lugar, pero no menos importante, tiene a su favor que es mujer, y sería la primera en ocupar el cargo más alto del supervisor bancario.

Precisamente, mayor borrón de Delgado, fue no detectar los problemas que arrastraba el Popular desde 2011 cuando era la responsable del equipo de supervisión de la entidad. Por el contrario, su actuación fue relevante en facilitar las últimas operaciones de concentración bancaria, en especial la de CaixaBank con Bankia y la fallida de BBVA con Sabadell.

En cuanto al BBVA, el otro gran banco español, las fuentes consultadas aseguran que no tiene un candidato predilecto pero que se opone al nombramiento de Restoy porque considera que representa la herencia del «Banco de España más rancio».

Otros candidatos

Como adelantó OKDIARIO, otros candidatos del gusto del Gobierno rechazaron el puesto. Se trata de David Vegara y José Manuel Campa, ex secretarios de Estado de Economía con el Gobierno de Zapatero. El primero es consejero del Banco Sabadell y «no tiene nada que ganar siendo gobernador y sí mucho dinero que perder», según otra de las fuentes.

En cuanto a Campa, actualmente es presidente de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) y este organismo inició a finales del año pasado los trámites para renovar su mandato hasta 2029. Irse al Banco de España sería un paso atrás en términos tanto de poder como de retribución.

Asimismo, quedó descartado José Luis Escrivá porque el BCE no ve con buenos ojos que un político en ejercicio se ponga al frente del Banco de España. Otros candidatos que se barajan, con menos probabilidades que Restoy y Delgado, son Montserrat Martínez Parera, actual vicepresidenta de la CNMV y muy ligada al PSC, o Ángel Ubide, que actualmente trabaja en el hedge fund Citadel. Según las fuentes, estos perfiles podrían encajar más en el puesto de subgobernador.