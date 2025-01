Bank of America lanza un mensaje a todos sus clientes para salirse del punto de mira de Donald Trump: «Damos la bienvenida a los conservadores». Mensaje público tras el dardo que Trump le tiró al CEO De la entidad, Brian Moynihan, en el que vino a decirle que habían dejado «de financiar a los grupos conservadores». El bofetón del presidente de Estados Unidos fue directo a la linea de flotación no sólo de Bank of America, sino de todo el sector bancario. El foro de Davos fue el lugar elegido por Trump y el mensaje se oyó alto y claro.

Ahora, Bank of America ha lanzado un mensaje para todos sus clientes asegurando que «dan la bienvenida a los conservadores». Desde la entidad consideran que era algo que ya venían realizando, y que por ello sirven «a más de 70 millones de clientes», pero la realidad es que Trump señaló abiertamente a todo el sector bancario como entidades «que estaban dejando de financiar» a los grupos conservadores, que son parte de la base de su electorado, y no parece algo que el propio Trump vaya a dejar pasar.

Bank of America se ha unido a la ola anti-woke, siguiendo a empresas como Jack Daniel’s, y ha lanzado un mensaje a los clientes conservadores en el que les asegura que son bienvenidos en la entidad. Esto ha sucedido justo después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (EEUU) y de que la empresa se haya posicionado en varias ocasiones a favor del progresismo.

De hecho, en su propia página web, el banco asegura que es pionero «en la igualdad de beneficios para las parejas del mismo sexo», que patrocina «campañas que promueven la inclusión» y que evalúa, de forma continua, «cómo promover un ambiente progresista» entre sus trabajadores.

«Contamos con políticas y programas para impulsar las carreras y los negocios de varios grupos que pueden hacer contribuciones únicas, como las mujeres, la comunidad LGBTQ+», defiende la empresa en su portal.

Sin embargo, tras la toma de posesión de Trump, Bank of America ha querido desmarcarse, al menos parcialmente, del discurso woke con un comunicado dirigido a los votantes del Partido Republicano y a las personas más conservadoras.

Bank of America se aleja de lo ‘woke’

«Bank of America sirve a más de 70 millones de clientes y damos la bienvenida a los conservadores», reza el texto publicado por la entidad. «Nosotros nunca cerraríamos cuentas por razones políticas y no trabajamos con un criterio político», sentencia el comunicado del banco.

De esta forma, el segundo mayor holding bancario de EEUU por activos se desmarca de la posición que ha tomado en otras ocasiones y que aún sigue reflejada en varios apartados de su página web.

De esta forma, la entidad sigue el comunicado emitido el pasado agosto por la marca de whisky Jack Daniel’s, que aseguró que ha puesto «fin a la participación en el sistema de crédito social y de igualdad corporativa», a las «bonificaciones por objetivos vinculados» a este tipo de prácticas DEI -y que han pasado a ser objetivos de carácter puramente empresarial- y a la contratación de proveedores con criterios de diversidad laboral».

El caso de Harley-Davidson

En este caso, la empresa decidió tomar esta decisión al ver que Harley-Davidson sufría varios ataques provenientes de un sector muy crítico con los objetivos DEI y la agenda woke. De hecho, el fabricante estadounidense de motocicletas se vio obligado a salir al paso de esas feroces críticas porque sus propios clientes se sumaron a las mismas y amenazaron con boicotear el negocio de la compañía.

Poco antes del escándalo, el CEO de la compañía, Jochem Zeitz, se había definido a sí mismo como un «talibán de la sostenibilidad, con un absoluto compromiso» con ese tipo de políticas. Sin embargo, la presión de moteros y clientes provocó que la corporación se retractara. Y es que el CEO, con estas declaraciones, provocó el incendio en redes y que numerosas personas pidieran su dimisión.

Así, Harley-Davidson tuvo que declarar públicamente que no había puesto en marcha «ninguna función de DEI desde abril de 2024» y que no tiene ninguna política en ese sentido a día de hoy. «No tenemos cuotas de contratación», aseguró, «y ya no tenemos objetivos de gasto en diversidad de proveedores».

Por tanto, todo parece indicar que las tornas están virando en América. Los conservadores han tomado la iniciativa y comienzan a ejercer presión sobre las empresas, algo que está provocando que muchas se desmarquen del discurso woke.

Hasta hace no mucho, era normal encontrar corporaciones abiertamente defensoras de estas posiciones. Sin embargo, la victoria de Trump y su popularidad, todavía creciente, han cambiado la situación en el país.