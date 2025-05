Banco de España manda un aviso: mucho cuidado con pagar tu alquiler de esta manera

En España, tener acceso a una vivienda en propiedad se ha convertido en una meta cada vez más difícil para buena parte de la población. Los altos precios del mercado inmobiliario, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, han llevado a miles de personas a optar por el alquiler como única opción viable a pesar de que los precios de estos no paran de subir. Una situación realmente preocupante y que lleva a la desesperación. Pero a pesar de ello, debemos ser cautos y no dejarnos embaucar por ofertas que pueden ser estafas o como advierte el Banco de España, pagar el alquiler de una manera que puede acabar pasándonos factura.

En plena era digital, donde todo se hace a golpe de clic, muchas personas optan por métodos rápidos y aparentemente sencillos para abonar su alquiler. Sin embargo, no todas las fórmulas son igual de seguras. Y precisamente por eso, el Banco de España ha lanzado una advertencia muy clara: hay que tener muchísimo cuidado con cómo se realiza ese desembolso cuando estamos buscando piso y parece que por fin lo hemos encontrado. En concreto, el organismo supervisor ha detectado un notable aumento de estafas relacionadas con el pago del alquiler por transferencia bancaria.

Y es que, aunque este método parece cómodo y habitual, lo cierto es que puede jugar en contra del inquilino en determinadas circunstancias. La transferencia es irrevocable: una vez hecha, no hay marcha atrás. Y si el dinero ha ido a parar a manos de un estafador, recuperarlo se convierte en una misión casi imposible.

El Banco de España manda un aviso a la hora de pagar el alquiler

A primera vista, encontrar por fin un piso y pagar el alquiler mediante una transferencia bancaria puede parecer una opción práctica y rápida. No requiere desplazamientos, se puede programar desde casa y permite llevar un control de los pagos realizados. No obstante, el Banco de España advierte que este método tiene un importante punto débil: no ofrece protección ante fraudes. Si el destinatario del dinero no es quien decía ser o si se trata de un anuncio falso, la transferencia no se puede anular salvo que el receptor quiera devolver el importe por voluntad propia, o lo obligue un juez.

De hecho, en los últimos meses, se han detectado numerosos casos en los que los inquilinos, al encontrar una vivienda a buen precio en portales conocidos como Idealista o Fotocasa, contactaban con el supuesto propietario y, tras un breve intercambio, realizaban una transferencia para reservar el piso. Detrás de ese atractivo anuncio no había ninguna vivienda real, ni mucho menos un arrendador legítimo, sino un estafador que desaparecía en cuanto recibía el dinero. En estos casos, la pérdida es doble: ni piso ni fondos.

Cuidado con los anuncios falsos y promesas demasiado buenas

Los métodos de engaño no son nuevos, pero sí han evolucionado y se han sofisticado, además de aprovecharse de la situación desesperada de más de una persona. Una de las estafas más comunes consiste en publicar un piso en alquiler a un precio llamativamente bajo. Cuando un interesado responde al anuncio, el supuesto propietario suele alegar estar en el extranjero por motivos laborales o familiares.

Para asegurar la vivienda, solicita una transferencia como depósito o reserva. Muchas veces incluso envía documentación falsa o contratos firmados, todo muy convincente.

Este tipo de situaciones afecta especialmente a jóvenes, estudiantes o personas que como decimos, se encuentran en situación de urgencia habitacional, ya que están desesperados por encontrar por fin un piso, o no tienen tiempo ni recursos para realizar todas las comprobaciones necesarias. Por eso, desde el Banco de España insisten: nunca hay que enviar dinero sin haber visitado personalmente el inmueble ni haber conocido al arrendador en persona. Y, por supuesto, hay que desconfiar de ofertas demasiado atractivas. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

Alternativas más seguras para pagar el alquiler

Para evitar sorpresas desagradables, el Banco de España recomienda optar por métodos más seguros y que ofrezcan algún tipo de protección frente a posibles fraudes. Una de las opciones más destacadas es la domiciliación bancaria. A diferencia de la transferencia, esta modalidad permite que el pago se realice de forma automática cada mes, con la ventaja de que el inquilino puede solicitar la devolución del recibo si detecta algún problema o cargo indebido.

Además, la domiciliación permite tener un control claro y documentado de los pagos realizados, lo que resulta útil tanto para el inquilino como para el propietario. Al tratarse de un acuerdo permanente, también aporta estabilidad y reduce el riesgo de olvidos o retrasos, algo que en algunos contratos puede acarrear penalizaciones.

El papel de las plataformas de pago seguras

Otra alternativa interesante es el uso de plataformas digitales que actúan como intermediarias en el pago del alquiler. Entre ellas destaca PayPal, que ofrece ciertas garantías en caso de estafa o disputa. En situaciones concretas, permite congelar el pago, iniciar un proceso de reclamación o incluso revertir la transacción si se demuestra que ha habido un fraude. Además, ofrece un historial detallado de movimientos que puede servir como respaldo documental.

Este tipo de herramientas son especialmente útiles en alquileres entre particulares o en acuerdos temporales, como los pisos compartidos o los contratos de corta duración. Aun así, conviene recordar que cada plataforma tiene sus propias condiciones, por lo que siempre es recomendable leer bien las políticas de uso antes de realizar un pago.

En definitiva, pagar el alquiler es una obligación mensual que ya supone un esfuerzo considerable para millones de personas. Que, además, ese pago pueda acabar en manos de un estafador es una situación que nadie debería tener que vivir. Por eso, el aviso del Banco de España sobre el alquiler es más que pertinente: conviene extremar las precauciones y optar por métodos que, además de cómodos, sean seguros.