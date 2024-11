La ayuda de 220 euros que ya se puede pedir en ésta comunidad: los requisitos

La Junta de Andalucía de Juanma Moreno sigue tomando iniciativas que explican a la perfección los motivos que le hacen ser uno de los líderes más valorados del país. La última iniciativa del gobierno andaluz tiene que ver con una ayuda de 220 euros para que las familias más vulnerables puedan abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad en distintos supermercados repartidos por toda la comunidad autónoma. Consulta los requisitos que debes cumplir y cómo acceder a esta ayuda.

Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez siga intentando vender los datos económicos como algo de lo que enorgullecerse, los ciertos es que cientos de miles de familias en España está en una situación de vulnerabilidad. Así lo dejan claro los datos procedentes de Europa, que situaron a España como el tercer país de la Unión Europea con más población en riesgo de pobreza o exclusión social en el pasado año 2023.

Según Eurostat, el 26,5% de los ciudadanos en España padecen esta situación, unos números que dejan a nuestro país en el tercera posición de una clasificación que encabezan Rumanía y Bulgaria. Así que pese a que Pedro Sánchez diga y repita que la economía española va como un cohete lo cierto es que muchas familias sufren las consecuencias de una inflación, que pese a que los últimos números vayan a la baja, ha dejado los precios desbocados. El coste del día a día ha subido en mayor proporción que los salarios y esto los sufren millones y millones de españoles.

