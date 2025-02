El aviso de una experta sobre guardar más de 6.000 € en tu banco: es importante

Guardar dinero en el banco parece la opción que siempre se aconseja ya que nos parece la más segura, pero ¿es realmente la mejor estrategia? Muchas personas creen que cuanto más saldo tengan en su cuenta, más protegidos estarán ante cualquier imprevisto. Sin embargo, los expertos en finanzas advierten que tener más de 6.000 euros en el banco puede no ser la mejor decisión. ¿El motivo? pues factores como pueden ser la inflación y la falta de rentabilidad que de por sí, tienen las cuentas corrientes y que pueden hacer que a la larga estemos perdiendo dinero, dado que el valor de este decrece.

La advertencia sobre esta cuestión, nos llega de la mano de Mónica Pal, consultora financiera que en redes sociales ofrece consejos sobre cómo ahorrar e invertir. En esta ocasión ha lanzado una advertencia sobre este tema, explicando que el dinero en una cuenta corriente no sólo no genera beneficios, sino que en muchos casos puede estar perdiendo poder adquisitivo sin que nos demos cuenta. Esto ocurre porque la inflación, que suele oscilar entre el 3% y el 4% anual, va reduciendo el valor real de nuestros ahorros si estos no generan una rentabilidad suficiente. Pero entonces, ¿qué alternativas existen? ¿Cuánto dinero deberíamos tener en nuestra cuenta corriente y dónde podríamos invertir el resto para evitar esta pérdida de valor? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha dado su opinión al respecto, aportando recomendaciones clave para gestionar el dinero de forma más eficiente.

El aviso de una experta sobre guardar más de 6.000 € en tu banco

La principal razón por la que los expertos no aconsejan acumular grandes cantidades en una cuenta corriente es la inflación. Cada año, el coste de vida sube entre un 3% y un 4% de media, lo que significa que si tu dinero no crece al mismo ritmo, en realidad está perdiendo valor.

Mónica Pal explica este concepto con un ejemplo muy claro: si tienes 6.000 euros en el banco y la inflación es del 4% anual, al cabo de un año tu dinero valdrá un 4% menos en términos reales, aunque la cantidad en tu cuenta no haya cambiado. Esto quiere decir que, en términos de poder adquisitivo, esos 6.000 euros equivaldrán a 5.760 euros en lugar de los 6.000 iniciales.

Este es uno de los principales motivos por los que las cuentas corrientes no son una buena opción para mantener ahorros a largo plazo. No generan intereses suficientes para compensar esta pérdida y, en la mayoría de los casos, solo sirven para almacenar dinero sin que este crezca.

Cómo hacer que tu dinero trabaje por ti

Para evitar perder dinero con la inflación, Mónica Pal recomienda invertir entre el 10% y el 20% de tus ingresos en alternativas que generen rentabilidad. El interés compuesto es una de las mejores herramientas para lograrlo.

La experta pone un ejemplo práctico:

Si ahorras 100 euros al mes con un interés compuesto durante 15 años, habrás aportado 18.000 euros en total. Sin embargo, gracias a la rentabilidad acumulada, al final del periodo tendrás 41.000 euros en tu cuenta.

Si en lugar de 100 euros ahorras 250 euros al mes, en esos mismos 15 años habrás aportado 45.000 euros, pero gracias al interés compuesto la cantidad final será de 104.000 euros, con una ganancia total de 60.000 euros solo en intereses.

Este tipo de inversión permite que tu dinero trabaje por ti, generando beneficios con el paso del tiempo. En lugar de dejarlo estancado en una cuenta bancaria, puedes buscar opciones como fondos indexados, depósitos a plazo fijo, planes de inversión o carteras diversificadas.

¿Cuánto dinero es recomendable tener en la cuenta?

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha hablado sobre el dinero que es mejor tener en nuestra cuenta. Según esta entidad, no es necesario mantener grandes cantidades en la cuenta corriente. Lo ideal es guardar el equivalente a tres meses de gastos, lo que permitiría hacer frente a imprevistos sin que el dinero pierda valor con la inflación.

Para el resto de los ahorros, la OCU sugiere buscar también alternativas más rentables, como cuentas remuneradas, depósitos a plazo fijo o inversiones seguras. Además, advierte sobre la importancia de no sobrepasar el límite de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, que protege hasta 100.000 euros por titular y entidad en caso de quiebra del banco.

Si tienes más de esta cantidad, es recomendable diversificar y distribuir el dinero en varias entidades para garantizar una mayor protección.

La advertencia de Pal y las recomendaciones de la OCU dejan claro que guardar más de 6.000 euros en una cuenta corriente del banco no es la mejor opción. Aunque pueda parecer seguro, la inflación hace que pierdas poder adquisitivo cada año, y las cuentas bancarias no ofrecen suficiente rentabilidad para compensar esta pérdida, de modo que invertir ese capital que puedas ahorrar o sencillamente dejarlo en una cuenta remunerada puede ser muchísimo más beneficioso a largo plazo.