El aviso de Banco de España sobre el dinero que has perdido en la DANA que debes conocer

Tras las devastadoras lluvias de la DANA en la provincia de Valencia, muchas personas vieron cómo sus viviendas, vehículos y pertenencias, incluidos objetos personales y dinero, se deterioraban. Ante esta situación, el Banco de España ha puesto en marcha un servicio especial para ayudar a los afectados a recuperar el dinero en efectivo que se haya visto dañado por la DANA.

El procedimiento para el canje de billetes y monedas dañados es sencillo: si el dinero se puede contar y reconocer como legítimo, se abonará de inmediato. Si requiere una revisión más exhaustiva, será necesario verificar su autenticidad. Además, el Banco de España ha acordado con los bancos de la zona que cualquier persona puede acudir a sus oficinas o puntos móviles para cambiar el dinero deteriorado, independientemente de si son clientes. El Banco de España advierte sobre posibles estafas y recomienda que los afectados acudan únicamente a las sucursales o entidades de crédito.

Esto es lo que debes hacer con el dinero dañado por la DANA según el Banco de España

La reciente catástrofe causada por la DANA ha dañado el dinero en efectivo que muchas personas guardaban en casa a modo de ahorro o para hacer frente a situaciones de emergencia, lo que ha generado una gran preocupación entre la población afectada.

Consciente de este problema, el Banco de España ha tomado medidas excepcionales para facilitar la recuperación del dinero dañado por la DANA. Se ha habilitado una oficina especial en Valencia, situada en la calle Barcas, número 6, que estará destinada exclusivamente a la recepción de billetes y monedas deteriorados por la DANA. Los ciudadanos podrán acudir sin cita previa durante el horario de atención, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas. En este espacio, se procederá a la evaluación y canje de efectivo, siempre que los billetes y monedas sean identificados como auténticos.

Para obtener el reembolso inmediato, los ciudadanos deberán contar su dinero y asegurarse de que es legítimo. Posteriormente, tendrán completar un formulario con sus datos personales para recibir el canje del dinero en buen estado. Además, el Banco de España ha firmado un acuerdo con las entidades bancarias de la zona afectada, lo que permite a los residentes realizar el proceso de canje en las oficinas bancarias, incluso si no son clientes de esas entidades.

El Banco de España también ha advertido sobre el riesgo de estafas, recomendando a la población que evite confiar en servicios de canje a domicilio. Deben acudir a la sucursal de Valencia o a las oficinas bancarias para evitar fraudes.

Impacto económico de la tragedia

Por otro lado, el Banco de España ha presentado una evaluación preliminar del impacto económico causado por la DANA en el país. El informe proyecta una leve disminución en el crecimiento económico de este año, estimando una pérdida de hasta dos décimas en el Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivaldría a unos 3.000 millones de euros. Sin embargo, las autoridades se muestran optimistas sobre la recuperación, que se espera sea rápida y con un impacto limitado y transitorio.

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, destacó durante un evento organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que, aunque el desastre podría afectar los precios del consumo a largo plazo, el impacto en la economía será relativamente menor. La institución ha puesto en marcha un grupo de trabajo especializado que sigue la evolución de los daños con el fin de obtener una imagen más precisa del alcance de la tragedia. Para estimar las consecuencias, se ha utilizado una herramienta económica inspirada en el análisis del huracán Katrina, ajustada a la realidad española.

A pesar de la destrucción en las zonas afectadas, la evaluación inicial sugiere que los efectos sobre la capacidad productiva podrían no ser tan graves como se pensaba. La preocupación principal residía en el parque de viviendas, pero, según los datos preliminares, el impacto en este sector no parece haber sido tan severo. Escrivá prevé que, si bien la recuperación no será inmediata, se logrará una recuperación considerable en los próximos trimestres.

El área afectada por la DANA, que abarca unos 78 municipios, representa alrededor del 2% de la economía nacional, con un peso destacado en el sector industrial, que concentra el 3% de los edificios industriales y el 3,6% del empleo del país. A pesar de estos daños, el Banco de España estima que el crecimiento del PIB no se verá drásticamente alterado, y se espera que las proyecciones de crecimiento se mantengan cercanas al 3% este año, uno de los mayores aumentos entre las economías avanzadas.

Además, el Banco de España informó sobre las solicitudes de aplazamiento de pagos hipotecarios, que ascienden a más de 7.500, y señaló que la exposición financiera a la DANA es de 20.584 millones de euros. Pese a la magnitud de la catástrofe, el gobernador tranquilizó a la población, asegurando que no hay motivos de preocupación sobre la estabilidad del sistema financiero.