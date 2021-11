Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos (ATA), ha mostrado su oposición con “rotundidad” a la subida de cotizaciones a la Seguridad Social del 0,6% que incluye la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno de Sánchez y los sindicatos sin contar con la patronal. “Es una subida de cotizaciones, que además no va a servir para paliar el déficit de la seguridad social”, ha considerado.

“Las empresas y los autónomos no pueden más, la vaca no da más leche”, ha afirmado en “una situación compleja, con costes energéticos, de producción y laborales”. Por ello, ha indicado que “incrementar los costes con subidas de las cotizaciones es la peor noticia para el empleo y el crecimiento económico del país.

En su opinión, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo socialista con UGT y CCOO “no es suficiente” y “no va a paliar el déficit de la Seguridad Social”, al considerar que es “un mecanismo que dentro de 10 años va a recaudar en torno a 35 millones de euros, lo que significa tener un fondo para pagar exclusivamente dos mensualidades de pensiones”. Asimismo, ha señalado que “no tiene ningún mecanismo de equidad intergeneracional”.

El presidente de ATA ha reiterado que este es “un acuerdo que castiga a las empresas, autónomos y trabajadores”, más en un país como España, con una tasa de paro del 15%, tres millones y medio de personas en situación de desempleo.