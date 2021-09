Ikea es la tienda de bricolaje y decoración más famosa del mundo, y gran parte de su éxito se debe a que siempre saben qué ofrecer a sus clientes para satisfacer sus necesidades. Hoy te mostramos uno de los artículos más exitosos de Ikea y que puedes conseguir por tan sólo 16 euros.

Se trata de la funda nórdica Brunkrissla, una de las más famosas de la tienda sueca y que forma parte de su sección «Los Clásicos», en la cual se agrupan los artículos que más éxito han tenido desde sus inicios, como la estantería Ivar o el sofá Klippan.

La funda nórdica de Ikea más exitosa

Esta funda nórdica es uno de los artículos más vendidos en la historia de la tienda sueca, y según sus datos son ya más de 20 millones de personas las que se han llevado una a su hogar. Un producto que ha triunfado en todo el mundo gracias a sus prestaciones, a su diseño y, muy especialmente a su precio, que es de sólo 16 euros.

Su diseño, con cuadrados en dos diferentes tonos de un mismo color, es sencillo pero atractivo, y encaja en múltiples estilos decorativos. Sus medidas son de 150×200 la funda y 50×60 la funda de los cojines. Hay una medida superior que tiene un precio de 25 euros.

Actualmente, la funda nórdica más famosa de Ikea está disponible en tres colores: azul, marrón y negro, por lo que incluso puedes elegir bien los colores y te valen para las diferentes épocas del año. Una curiosidad sobre esta funda que poca gente sabe es que no hay dos de estas fundas que sean exactamente iguales, ya que Ikea no ha utilizado un patrón preciso, así que no puede haber fundas idénticas.

Si ahora que va a comenzar el otoño estás buscando una funda nórdica, sin duda la Brunkrissla de Ikea es una de tus mejores opciones por todos los motivos que te hemos mencionado en párrafos anteriores.