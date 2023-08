Aprovecha la superoferta de los supermercados BM y consigue el segundo producto que compres de Sanex al 70%

Si estás buscando una forma de cuidar tu piel y tu bolsillo al mismo tiempo, no puedes perderte la superoferta que te traen los supermercados BM. Durante esta semana, podrás conseguir el segundo producto que compres de la marca Sanex al 70% de descuento. Así es, solo pagarás el 30% del precio original del segundo producto, sea cual sea. ¿A qué esperas para aprovechar esta oportunidad única?

Aprovecha la superoferta de los supermercados BM en productos Sanex

Con una subida de precios que lleva afectando desde hace meses, los consumidores no dudan a la hora de buscar entre las mejores ofertas de los supermercados y uno de los que parece que destaca cada vez más es BM Supermercados.

Esta es una cadena de supermercados española que pertenece al grupo Uvesco, fundado en 1993 por la fusión de dos empresas de la Comunidad Autónoma Vasca. BMS supermercados cuenta con más de 200 establecimientos repartidos por el País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid y Ávila. Su oferta se basa en productos frescos y locales, con una amplia variedad de marcas y precios. Además, ofrece un servicio de tienda online para que puedas hacer tu compra desde casa y recibir tu pedido en menos de 24 horas y cuenta también con las mejores marcas, tal y como es el caso de Sanex de la que ahora puedes llevarte la segunda unidad de lo que compres con un 70% de descuento.

Sanex es una marca líder en el cuidado dermatológico de la piel, que ofrece productos de calidad para todo tipo de pieles y necesidades. Desde geles de ducha, jabones, lociones corporales, desodorantes, antitranspirantes e higiene íntima, Sanex tiene lo que necesitas para mantener tu piel sana, hidratada y protegida.

Además, Sanex se preocupa por el medio ambiente y por eso ha creado la gama Zero%, que contiene menos ingredientes y más naturales, sin sulfatos, sin jabón y sin colorantes. Así, no solo cuidas tu piel, sino también el planeta. Dicha gama la tienes también en BS Supermercados y como los demás entra también en la oferta.

Los productos Sanex están formulados con ingredientes activos que respetan el equilibrio natural de tu piel y la ayudan a defenderse de las agresiones externas. Por ejemplo, el gel de ducha Zero% para piel sensible contiene prebióticos que refuerzan la barrera protectora de la piel y previenen las irritaciones. El desodorante Zero% Invisible evita las manchas blancas y amarillas en la ropa y ofrece una protección eficaz contra el olor y el sudor durante 24 horas. La loción corporal Zero% Nutritiva para piel seca aporta una hidratación intensa y duradera gracias a su fórmula con manteca de karité y glicerina.

En los supermercados BM podrás encontrar todos estos productos y muchos más de la marca Sanex a un precio especial. Solo tienes que elegir los que más te gusten y llevarte el segundo al 70% de descuento. Así podrás ahorrar dinero y disfrutar de los beneficios de Sanex en tu piel.

No dejes pasar esta superoferta y visita tu supermercado BM más cercano o entra en su página web para ver el catálogo completo de productos Sanex disponibles. Recuerda que esta promoción es válida solo hasta el domingo 3 de septiembre de 2023, así que date prisa y hazte con tus productos Sanex favoritos al mejor precio. Tu piel te lo agradecerá.