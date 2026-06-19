¿Es mejor cobrar el sueldo en 12 o en 14 pagas? Es una de las dudas más habituales entre los trabajadores españoles. El abogado laboralista Andrés Millán, conocido en redes sociales por sus contenidos educativos sobre derecho laboral, ha reabierto el debate al asegurar que, desde un punto de vista financiero, es mucho más ventajoso recibir el salario en 12 mensualidades. Su argumento se basa en que disponer antes del dinero permite aprovechar mejor su valor.

El mito de las 14 pagas

En España existe la creencia de que cobrar en 14 pagas es una opción más beneficiosa porque permite recibir dos ingresos extraordinarios al año, normalmente en verano y Navidad. Sin embargo, Millán recuerda que la ley laboral establece que el salario anual debe ser exactamente el mismo, independientemente de cómo se distribuya. Es decir, un trabajador que gana 24.000 euros brutos al año recibirá la misma cantidad tanto si la cobra en 12 como en 14 pagas.

La diferencia se encuentra únicamente en el reparto del dinero. Con 12 pagas, la nómina mensual es más elevada, mientras que con 14, parte del dinero se reserva para las pagas extraordinarias. Según el abogado laboralista, esto implica que una parte del salario permanezca más tiempo en manos de la empresa.

El valor del dinero

La principal explicación de Millán se encuentra en un concepto básico de la economía que es el valor temporal del dinero. «El dinero vale más hoy que dentro de seis meses», dice el abogado. Disponer antes del sueldo permite destinarlos al ahorro, a investigaciones o simplemente ayuda a afrontar mejor los gastos inesperados sin necesidad de tener que recurrir a una financiación externa.

El abogado llega incluso a afirmar que, si fuera posible, preferiría cobrar todo el sueldo anual de una sola vez para poder gestionarlo desde el primer momento. Aunque reconoce que esta opción es imposible, utiliza el ejemplo para explicar las ventajas de tener acceso anticipado al dinero.