¿Es legal trabajar en otra empresa mientras estás de vacaciones? Qué dice la normativa laboral

Las vacaciones suelen entenderse como ese momento del año en el que se aprovecha para descansar o también como no, parar hacer ese viaje deseado y de hecho, muchos trabajadores siempre tienen en mente esas semanas o mes de vacaciones cuando llega el verano, porque de alguna manera es lo que nos permite desconectar y a la vez, coger fuerzas para cuando volvamos. Sin embargo, no siempre ocurre así. Hay casos en los que ese tiempo se utiliza de otra forma, ya sea para ganar algo de dinero extra, probar en otro sector o incluso empezar a buscar una salida profesional distinta sin dejar todavía el empleo principal.

No es algo que haga todo el mundo, pero tampoco es raro. De hecho, con el aumento del pluriempleo y la necesidad de complementar ingresos, es una opción o una situación que se da cada vez, en más personas. Y ahí es donde aparece la duda ya que si estás de vacaciones en tu empresa, ¿puedes trabajar en otra sin meterte en un problema? La respuesta, aunque pueda sorprender, no es un no rotundo si bien la normativa laboral en España no prohíbe de forma expresa esta práctica, pero sí pone ciertos límites que conviene tener claros antes de hacerlo, porque ahí es donde realmente puede surgir el conflicto.

¿Es legal trabajar en otra empresa mientras estás de vacaciones?

El derecho a vacaciones está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, que fija cuestiones bastante conocidas, como que son irrenunciables, que no se pueden cambiar por dinero salvo en situaciones muy concretas y que deben durar, como mínimo, treinta días naturales al año. También deja claro que deben acordarse entre empresa y trabajador, normalmente siguiendo lo que marque el convenio.

Ahora bien, lo que no hace la ley es entrar en cómo se utiliza ese tiempo. Es decir, garantiza el descanso, pero no dice expresamente qué puede o no puede hacer el trabajador durante esos días. Y eso es lo que abre la puerta a situaciones como esta.

Qué dice la ley

En términos generales, trabajar en otra empresa mientras estás de vacaciones no es ilegal. Esto tiene que ver con que el sistema laboral permite el pluriempleo, es decir, tener más de un trabajo al mismo tiempo.

De este modo, estar de vacaciones no significa que el contrato desaparezca, sino que durante unos días no tienes que prestar servicios en tu empresa habitual. Por eso, en principio, podrías realizar otra actividad durante ese periodo. De hecho, hay sentencias que han reforzado esta idea, dejando claro que no se trata de una conducta sancionable por sí misma. Pero esto no quiere decir que todo esté permitido sin condiciones.

Dónde está el límite real

El problema aparece cuando entran en juego dos factores que son clave: la exclusividad y la competencia desleal. Si has firmado un acuerdo de exclusividad con tu empresa, no puedes trabajar en otro sitio en ningún momento, ni siquiera estando de vacaciones. Por otro lado, está la competencia desleal, que es donde suelen aparecer más conflictos. Si trabajas para una empresa y durante tus vacaciones haces lo mismo para otra del mismo sector, la situación cambia bastante, sobre todo si puedes estar utilizando conocimientos o información adquirida en tu puesto principal. En ese caso, la empresa podría entender que estás actuando en su contra, y eso sí puede acabar en sanción o incluso en un despido disciplinario.

¿Hay que avisar a la empresa?

Otra de las cuestiones que suelen generar más dudas es si hay que comunicarlo. Y aquí la respuesta no es tan directa, porque depende de cada situación concreta. En principio, no existe una obligación general de informar a la empresa de que se va a trabajar en otro sitio durante las vacaciones. Ahora bien, si en el contrato aparece alguna cláusula específica o si la actividad puede generar conflicto, lo más prudente suele ser consultarlo antes. También hay casos en los que sí puede ser necesario avisar, por ejemplo si se superan determinados límites de cotización a la Seguridad Social al sumar ambos trabajos, ya que habría que ajustar esas bases.

Lo que dicen los tribunales

Cuando estas situaciones se enredan y acaban en conflicto, lo que realmente se mira con lupa no es tanto que el trabajador haya hecho algo durante sus vacaciones, sino el contexto en el que lo ha hecho. Porque no es lo mismo echar unas horas en algo puntual que hacerlo en una empresa que compite directamente o saltarse lo que se había firmado en el contrato. De hecho, el Tribunal Constitucional ha dejado bastante claro en varias ocasiones que no existe una prohibición automática. Ahora bien, también ha abierto la puerta a que las empresas actúen si hay un choque evidente de intereses.

Al final, muchos de los casos que terminan en los tribunales no giran en torno al simple hecho de trabajar en otro sitio, sino a detalles más concretos: trabajar para una empresa del mismo sector, aprovechar conocimientos del puesto principal o moverse en terrenos donde los intereses se cruzan. Y es ahí, en esos matices, donde suele estar el verdadero problema.