La alfombra de jardín de la tienda de decoración que seguro que no conocías

Si tienes pensado cambiar un poco la decoración de casa, puede que no tengas muy en cuenta la posibilidad de hacer un cambio en lo que respecta a la alfombra del salón o de tu dormitorio. Solemos pensar que la alfombra es algo casi exclusivo del invierno, pero lo cierto es que no es así y podemos tenerla también en plena época de verano. De hecho incluso podemos elegir alfombras para el exterior de nuestro hogar y es precisamente el modelo de alfombra de jardín de la tienda de decoración más chic y que tal vez no conoces, el que está arrasando actualmente de modo que no lo dejes escapar.

La alfombra de jardín que arrasa

Si quieres que tu jardín o tu terraza tengan un aspecto elegante y además deseas que no entre la suciedad del exterior al interior de tu hogar, nada como elegir la alfombra de jardín que perteneciente a la firma Calma House, se ha convertido en una de las más vendidas de esta tienda.

Una alfombra de yute llamada Ural, que cuenta con un diseño en círculo con un diámetro de 150 cm y que está además rebajada por lo que su precio de casi 100 euros pasa ahora a 84,92 euros. Con esta alfombra tu terraza se verá con un estilo único y además allí donde la dejes puedes asegurarte que no se va a mover ya que es antideslizante.

La puedes colocar tanto como base de una mesa de centro junto a tus sillas o asientos para la terraza o colocarla junto a una tumbona para pisar encima sin tener que mancharte los pies. También y en el caso de que la uses para el jardín, podrías dejarla en la puerta de acceso a este de modo que cada vez que vuelvas a entrar en casa, te puedas limpiar un poco las suelas, evitando manchar el interior de casa.

La alfombra de Calma House está elaborada con un diseño trenzado que le aporta mayor elegancia y estilo pero también, más resistencia. Gracias a que está hecha de yute podemos tener una de las alfombras que marcan tendencia este año y te va a gustar tanto que incluso la vas a querer para colocarla en el salón, en el dormitorio o también como no, en el porche de casa.

Si te gusta no la dejes escapar porque ya es todo un éxito de ventas de Calma House y en el caso de que la quieras más pequeña o más grande, no te preocupes. También se vende con diámetro de 100 cm (46,67 euros) o de 200 cm (149,52 euros).