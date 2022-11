Alerta sanitaria: retiran estas galletas del Mercadona y piden no consumirlas

Las autoridades sanitarias advierten cuando es necesario sobre determinados productos que suponen un riesgo para su uso o consumo, por el motivo que sea en cada caso pero siempre atendiendo a pruebas reales de que ese riesgo existe y hay que alertar a la población. Te mostramos una alerta sanitaria con unas galletas de Mercadona que se han retirado del mercado y las autoridades piden a la población que no se consuman… ¡revisa si las tienes en casa!.

Es muy importante tomarse en serio las alertas que las autoridades realizan sobre determinados alimentos, o cualquier producto en general, aunque en la mayoría de los casos es una simple precaución ante un riesgo para una parte específica de la población, no suele ser para toda en general.

Estas son las galletas de Mercadona retiradas del mercado

Se trata de las galletas Relieve de Hacendado, una de las clásicas galletas del supermercado valenciano y que se ven afectadas por una alerta que afecta a uno de sus lotes, el cual se había distribuido en 70 de los establecimientos de Mercadona en nuestro país. El motivo de la retirada se debe a la posibilidad de que en esas galletas hubiera una presencia de trazas de avellana que no se había advertido en el etiquetado, lo cual podría afectar gravemente a los alérgicos.

En concreto, el lote afectado es el lote L012256 031000P, marcado con fecha de consumo preferente antes de junio de 2023 en sus paquetes de 645 gramos, según especifican en un comunicado conjunto Mercadona y Cerealto Siro Foods SL, que es el proveedor de estas galletas. Ambas empresas, así como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dejan claro que el consumo de estas galletas no supone un riesgo para la población general, únicamente para las personas alérgicas a las avellanas.

Con esta alerta se pretende avisar especialmente a esos alérgicos a la avellana, el único grupo poblacional que podría sufrir serias consecuencias en caso de consumir estas galletas. En el caso de tener el lote afectado, se puede llevar a cualquiera de las tiendas de la cadena valenciana y se devolverá el importe íntegro del paquete aunque no se tenga el ticket de compra. Si el lote que tienes en casa no es el afectado, entonces el consumo será totalmente seguro y no será necesario devolver esas galletas, ya que además únicamente se recogerán los paquetes que pertenezcan al lote afectado.