Alerta: llegan cartas de la Seguridad Social a los pensionistas para mantener la pensión

No, la Seguridad Social no mandará unas cartas durante este mes de septiembre a los 9,4 millones de pensionistas que hay en España. En los últimos días se ha hablado mucho sobre una notificación vía correo por parte de la Administración, pero esto ha sido desmentido. Las únicas cartas que envía la Seguridad Social a los pensionistas españoles son las que informan sobre el aumento de las pensiones contributivas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las cartas de la Seguridad Social a los pensionistas.

Un bulo que circula por las redes sociales ha puesto en alerta a millones de pensionistas y a la Seguridad Social, que ya ha desmentido este supuesto ultimátum a los beneficiarios de una pensión contributiva, ya sea de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Esta información publicada en la página de YouTube hacía referencia a una serie de cartas que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones enviarían a los pensionistas.

«¡Atención, pensionista! Si recibes esta carta en septiembre, tienes 15 días o te quedas sin nada», afirmaba una inteligencia artificial en un vídeo en el que alertaba sobre una carta que iba a llegar y que, en caso de no ser rellenado un formulario, desembocaría en la suspensión de la pensión. «Durante septiembre se enviará una comunicación oficial a millones de pensionistas. Es un aviso que, si lo ignoras, tiene una consecuencia directa: la suspensión inmediata de tu pensión», informaba, supuestamente, este perfil de las redes sociales.

Las cartas de la Seguridad Social a los pensionistas

Fue tal el revuelo que se generó que desde la Seguridad Social salieron al paso para desmentir esta información en RTVE. Ni se ha publicado una nueva ley en el Boletín Oficial del Estado ni se mandarán cartas a los pensionistas por parte de la Seguridad Social durante este septiembre. Tampoco hay rastro de un presunto formulario que tendrían que rellenar estos ciudadanos.

«No se va a enviar de manera masiva ninguna carta a los pensionistas en el próximo mes de septiembre en la que se modifique su pensión», ha informado a la cadena pública desde la Seguridad Social. «No nos consta que se haya mandado ninguna carta sobre el cobro de la pensión», también han confirmado a Maldita.es. En la Administración achacan esto a un bulo propio de las redes sociales que utilizan estos usuarios para ganar dinero a base de visitas. Así que los 9,4 millones de pensionistas españoles ya lo tienen claro: no tienen que rellenar ningún formulario ni tampoco perderán la pensión.

Las únicas cartas que manda la Seguridad Social a los pensionistas suelen ser por buenas noticias. Durante el mes de enero, desde la Administración suele notificar vía correo ordinario a los pensionistas sobre el aumento de la nómina contributiva que reciben a final de mes. Así que todo hace indicar que el próximo mes de enero millones de pensionistas recibirán cartas de la Seguridad Social confirmando el nuevo aumento de las pensiones para el año 2026.

Después de subir a un ritmo del 2,8% en 2025, los expertos ya hablan de una subida del 2,5% a partir del 1 de enero. Este porcentaje sale de la variación anual del IPC entre el mes de diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Así que en el próximo diciembre, una vez se sepa el último dato de la inflación para hacer la media, se confirmará una nueva subida de las pensiones. Ahí sí la Seguridad Social enviará una misiva para informar a los pensionistas españoles de las buenas nuevas.