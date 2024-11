Aldi te resuelve la Navidad: rebaja las paletas de jamón reserva a un precio ridículo, pero sólo hasta el día 3

Organizar la Navidad puede ser un desafío, pero Aldi llega justo a tiempo con una oferta que no querrás dejar pasar. Esta temporada, las paletas de jamón se convierten en protagonistas con un precio que sorprende por su accesibilidad. Ya no hay excusas para no incluir un buen jamón en la mesa navideña.

Pero atención: esta promoción tiene fecha de caducidad. Sólo estará disponible hasta el día 3 de diciembre, lo que hace que actuar rápido sea clave para aprovechar esta oportunidad. Imagina disfrutar de un producto de calidad a un precio increíble, ideal para compartir con familia y amigos en estas fiestas.

Si estás pensando en sorprender a tus invitados, esta puede ser la solución perfecta. ¿Quieres saber el precio de esta paleta de jamón?

Ésta es la oferta de la paleta de jamón de Aldi que no te puedes perder

Aldi se ha convertido en un referente durante la temporada navideña, ofreciendo una variedad de productos exclusivos para estas fechas. Desde dulces tradicionales hasta embutidos de calidad, esta cadena de supermercados ofrece todo lo necesario para una Navidad llena de sabor.

Su propuesta incluye productos como turrones, panettones y, por supuesto, jamones y paletas de primera. Además, sus precios competitivos permiten disfrutar de productos gourmet sin romper el presupuesto.

Desde el 27 de noviembre hasta el próximo martes 3 de diciembre, la paleta de jamón duroc 50% reserva de la marca La Tabla (la original de Aldi) está en oferta. Su precio es un 10% menos. Por tan sólo 26,99 € te puedes llevar a casa este producto de origen nacional.

Otras promociones de Aldi

La paleta de jamón es, sin dudas, uno de los descuentos catalogados como ‘top de la semana’. Pero Aldi cuenta con una variedad llamativa entre sus promociones. Estos son otros productos que destacan dentro de este apartado de su folleto:

Naranjas: 1,10 €el kilo.

Solomillo de pollo crujiente: 3,49 €unos 500 gramos aproximadamente.

Pañales talla 6: 8,19 € un pack de 40 unidades.

Flor de Pascua: 1,59 €.

Máquina de coser: 119 €. Este producto tiene un descuento del 67%.

Aspirador vertical con batería: 59,99 €.

Esta semana también cuentan con ofertas de nuevos juguetes.

Las promociones de jamón de esta cadena de supermercados

Desde el 27 hasta el 3 de diciembre, Aldi cuenta con numerosas ofertas ideales para los amantes del jamón. ¿Quieres descubrir cuáles son?

Paleta de jamón serrano reserva: 49,99 €.

Paleta de cebo ibérica 50% semideshuesada: 54,99 €.

Jamón de cebo ibérico: 5,99 € (unos 120 gramos).

Paleta de cebo ibérica: 4,49 € (unos 100 gramos).

Jamón de cebo ibérico: 5,49 € (unos 90 gramos).

Delicias de cebo ibérico: 4,59 € (unos 90 gramos).

Paleta de gran reserva de Teruel DOP: 2,69 € (unos 100 gramos).

Delicias de paleta de cebo ibérica de campo: 4,29 € (unos 90 gramos).

Paleta de cebo ibérica: 4,99 € (unos 90 gramos).

Si quieres ver todas las ofertas disponibles de Aldi lo puedes hacer a través de su web oficial o desde este enlace.

Esta cadena de supermercados se presenta como la opción ideal para disfrutar de una Navidad llena de sabor a precios inigualables. Sus descuentos en paletas de jamón reserva son sólo algunas de las muchas promociones que tiene para esta temporada, permitiendo que todos podamos celebrar sin exceder el presupuesto.

Sin embargo, estas ofertas tienen fecha límite, por lo que es esencial aprovecharla antes del 3 de diciembre.