Evita gastar de más: los 9 consejos de la OCU para ahorrar en tus compras navideñas

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ella llegan las listas de regalos, las cenas familiares y los gastos que se disparan. Aunque los adornos y las luces nos envuelven de espíritu festivo, el bolsillo siente la presión y muchos se preguntan cómo evitar que el presupuesto se convierta en una cuesta de enero empinada.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado un conjunto de consejos clave para ayudar a los hogares a gastar menos sin renunciar a la magia navideña. Estas 9 recomendaciones se perfilan como esenciales para quienes buscan celebrar sin comprometer sus ahorros. ¿Quieres saber cuáles son?

1. Planifica tus compras navideñas

Es aconsejable saber con anticipación cuánto y dónde vas a comprar. Tener un presupuesto es la mejor manera de evitar las compras por impulsos. Tienes que adaptar las necesidades a aquella cantidad que quieras gastarse y no salirte de este margen en la medida de lo posible.

2. Escalonar los productos

Hay muchos regalos que se pueden comprar con antelación a un mejor precio. Otros, en cambio, suelen beneficiarse de ofertas de la época navideña. Es importante comprar cada artículo en el momento adecuado. Los alimentos típicos como marisco, carnes y pescados sufren subidas de precio en los días previos a estas celebraciones.

3. Compara los precios

Las diferencias de precios en distintos establecimientos son considerables. Los estudios que realiza la OCU a lo largo de todo el año ponen esta afirmación de manifiesto. Es recomendable comprar en las tiendas donde la relación calidad-precio sea más favorable.

4. Practica el consumo responsable

La OCU señala que es posible un consumo responsable, adecuado «a las necesidades de los consumidores y respetuoso con el entorno y el medio ambiente». Todas las épocas del año son óptimas para practicar este tipo de consumo.

5. Ten cuidado con las tarjetas y los créditos

Este organismo advierte sobre los elevados costes de la financiación de las compras cuando se hacen a través de tarjetas o créditos rápidos. «En caso de necesidad es necesario comparar la TAE, para no encarecer en exceso las compras navideñas por la financiación y para evitar el sobreendeudamiento», añaden.

6. Pide el ticket o factura de las compras

En Navidad siguen vigentes los derechos de los consumidores. La OCU aconseja pedir el ticket o factura de las compras para posibles reclamaciones.

Por otra parte, recuerdan que la garantía de los productos de consumo es de dos años. Sin embargo, el régimen de devolución y cambio de productos lo fija cada comerciante que deberá informar al consumidor antes de la compra. Este organismo recomienda «asegurarse de la política de devoluciones del establecimiento antes de comprar en él».

7. Cuidado con las compras por Internet

Una gran parte de la población realiza compras por Internet. La OCU informa que el consumidor tiene derecho a devolver el producto durante los días que indiquen cada establecimiento y que sólo tendrás que hacer frente a los gastos de envío que debes ser conocidos previamente al igual que los de la entrega.

8. Adquiere juguetes seguros

La OCU recomienda «adquirir juguetes seguros y adaptados a la edad del niño». Esta organización señala que deben rechazarse aquellos que no tienen etiquetado en, al menos, la lengua oficial del estado o que no tienen instrucciones. En los juguetes para los niños más pequeños debes fijarte en la no existencia de piezas pequeñas, excesiva dureza, bordes o aristas cortantes o excesiva fragilidad.

9. Gestiona adecuadamente el presupuesto

Una buena gestión del presupuesto familiar facilita las compras y supone un ahorro considerable. Una opción es hacerlo a través de mooverang, una aplicación que ayuda a gestionar la economía personal de los consumidores.

«Estos podrán usar la categorización automática de las transacciones y la posibilidad de fijarse objetivos para un mejor control de los gastos. Del mismo modo el consumidor tendrá la posibilidad de obtener reembolso de las compras hechas en más de 200 tiendas online con el servicio ‘Ofertas’», señalan.