Alcobendas acogerá el nuevo campus de centros de datos con 1.000 millones de euros de inversión

Tras la reunión mantenida entre la alcaldesa de Alcobendas, Rocío Garía Alcántara; la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert; el consejero delegado de Ferrovial Digital Infraestructura, Miguel Verde y el director general de Invest in Madrid, Luis Socías; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta mañana la creación de un nuevo campus de centros de datos en Alcobendas en el que se van a invertir más de 1.000 millones de euros y que contará con más de 100 MW de potencia.

El proyecto será desarrollado por la empresa Ferrovial a través de su filial Ferrovial Digital Infraestrure (FDI) y supone la primera inversión que esta empresa hace de manera autónoma en España en centros de datos.

Se localizará en cuatro parcelas urbanizadas recogidas en el Plan Parcial de Valdelacasa, con planeamiento y gestión urbanística completa y aprobada y con uso terciario compatible con centro de datos.

«Las políticas liberales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atraen empleo, riqueza, innovación y oportunidades de crecimiento y Alcobendas tiene las puertas abiertas a cualquier empresa que quiera invertir en nuestra ciudad», ha asegurado la alcaldesa, Roció García Alcántara. «Con nuestra política de bajos impuestos y un gobierno municipal que genera confianza somos un referente económico regional y nacional».

Primera fase en marcha

La primera fase del campus, denominada MAD 01, levantará un centro de datos en la Avenida Monte de Valdelatas, 10-16 de nuestra ciudad con 60 MW de potencia disponible, de los cuales 40 MW corresponden a equipos informáticos. Contará con una superficie construida de 21.914,86 m² sobre una parcela de aproximadamente 32.269 m² y Ferrovial ha estimado que se van a crear cincuenta puestos de trabajo directos, indefinidos a tiempo completo o equivalente.

La inversión prevista para esta primera fase es de 153 millones de euros y los trámites se encuentran muy avanzados tras haberse declarado al nuevo campus Proyecto de Especial Interés por la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid. También cuenta ya con los permisos de acceso y conexión por parte de i-DE, empresa de distribución eléctrica del Grupo Iberdrola en España.