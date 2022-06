Si buscas ahorrar al renovar tu casa, este armario de Ikea es el mejor por su calidad/precio

Los armarios son uno de los muebles más esenciales en casa, son un básico en cualquier estancia para organizar el hogar y mantenerlo todo en su sitio. Si quieres renovar tu casa y añadir un par de armarios para contar con espacio extra, tienes que pasarte por Ikea, tienen un armario que arrasa por su relación calidad precio. ¡Te contamos más para que renueves tu hogar sin salirte de presupuesto!

Reorganiza tus espacios con el armario de Ikea que queda bien en todas las casas, es bonito, práctico y lo mejor es que lo puedes conseguir tirado de precio. Podrás estrenar casa nueva por solo 25 euros y tendrás más espacio para el orden, que eso nunca viene mal.

Renueva tu casa con el armario más práctico de Ikea

Hablamos del armario KNOXHULT de Ikea, todo un clásico de la marca en color blanco que solucionará tus problemas de espacio en casa. Está pensado para la cocina, con ellos podrás crear módulos prácticos y adaptados a las necesidades de tu familia. Este modelo en concreto tiene unas medidas de 60 x 75 cm y es un armario sencillo en blanco que viene equipado con puerta.

Este armario te permite aprovechar más el espacio disponible en la pared, podrás colocar vajilla o hacer una pequeña despensa en la cocina sin tener que perder metros de espacio útil. Es ideal para casas pequeñas que buscan aprovechar cada metro disponible o para hogares que quieran darle un nuevo aire a una estancia sin gastar demasiado en el cambio.

Es un armario resistente, polivalente y fácil de montar que quedará de lujo en tu hogar. Además, puedes combinarlo con varias cestas o complementos de organización y lo tendrás impecable en todo momento. Se volverá un básico que usarás a diario y después, ya no podrás vivir sin él.

Mantener este armario como nuevo no es nada complicado, podrás limpiarlo con un paño suave humedecido en agua y si quieres una limpieza más profunda, combinarlo con un limpiador no abrasivo para que quede impecable. No te olvides de secarlo con un paño seco después, recuerda que la madera y el agua no se llevan demasiado bien.

Cómo mantener tus armarios organizados

Mantener el orden en el armario es la asignatura pendiente de mucho, con el paso del tiempo y las prisas del diario estos pueden irse desordenando. Si sigues estos sencillos trucos, mantenerlos ordenados será más sencillo y lucirán siempre perfectos.