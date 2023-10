Ahora puedes tener veterinario gratis. La ayuda pública que no conocías

Hay una ayuda pública que te permitirá tener veterinario gratis, en caso de que necesites recurrir a este servicio que no suele ser barato y no tengas recursos. Por la salud de nuestras mascotas hacemos lo que sea. El veterinario acaba siendo a determinadas edades nuestro mejor aliado, por lo que al final, podemos obtener una factura considerable. No existen servicios públicos de veterinaria, por lo que cualquier dolencia de nuestra mascota se paga. Íntegramente por los servicios del profesional y cualquier prueba a la que se haya sometido el animal.

Esta es la ayuda pública que no conocías y puedes tener con ella veterinario gratis

Tener veterinario gratis es algo que puedes tener gracias a la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) en colaboración con el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de su Dirección General de Derechos de los Animales.

Tienen el programa de Mejoresamigos. Que es el que puede ayudar a ciertas personas a pagar las costas del veterinario de sus mascotas. No solo en caso de encontrarse frente a una costosa operación o un problema de salud grave que haga que el gasto se incremente, sino también en un día a día, en el que cada trámite cuenta.

Los animales que convivan con personas en esta situación pueden contar con la ayuda del programa Mejores amigos. Serán aquellos que se encuentren en estos casos:

Personas en situación de sintecho

Personas en situación de sinhogarismo

Víctimas de violencia de género (que no estén aún acogidas por el programa Viopet)

Personas que residen en infraviviendas

Personas mayores con pensiones mínimas

Personas que, aun teniendo hogar, viven en condiciones precarias en situación de vulnerabilidad económica

Por lo que estas situaciones hacen que los gastos del veterinario estén justificados y pagados. La más común de estas ayudas va destinada a las personas mayores que son aquellas que sufren en primera persona con unas pensiones que no llegan ni para ellos mismos.

La soledad es su peor enemigo, por lo que tener una mascota puede ser la única forma de conseguir que su día a día se vea un poco más alegre. Además de los efectos sobre la salud, es indispensable por los beneficios psicológicos. Salir a pasear, pero también sentirse bien con ese animal en casa, a partir de ahora quizás no les cueste nada.