Tener una rutina de belleza diaria es muy importante, y no sólo por vernos mejor, sino también por cuidar de nuestra piel. Las rutinas de belleza nos permiten limpiar nuestro rostro y eliminar todas las impurezas que se han ido acumulando a lo largo del día, que no son pocas. La contaminación, el sudor, el maquillaje…, todo pasa factura si no cuidamos de nuestra piel cada día. Es por eso por lo que en Mercadona, en la sección de Deliplus, encontramos todos los productos necesarios para tener una buena rutina de belleza tanto de día como de noche. Cremas hidratantes, tónicos, agua micelar, sérums, mascarillas…, ¡todo lo que necesitas para mantener tu piel limpia lo podrás encontrar aquí!

El agua micelar de Mercadona es uno de los productos de la marca que más tiempo lleva vendiéndose en el supermercado, y no nos extraña. La calidad es bastante buena para el precio que tiene. ¿Quieres saber más acerca de este agua micelar? Pues te lo contamos a continuación.

El agua micelar de Mercadona que querrás sí o sí

El agua micelar de Mercadona te permitirá limpiar, desmaquillar, hidratar y suavizar el rostro y los ojos, ya que es apto para la limpieza de los ojos. Eso sí, a pesar de que nos ayuda a desmaquillarnos, es importante usar otro producto específico para desmaquillar los ojos si los llevas muy pintados ya que es posible que con un agua micelar te queden algunos restos.

Es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, al estar hecho con con un complejo botánico constituido por extracto de hojas de aloe vera y flores de camomila, dos ingredientes que ayudan a cuidar la piel. Así que no importa si tienes la piel mixta, grasa, sensible o seca. El agua micelar de Mercadona será un gran aliado para ti.

Para aplicarlo tan sólo tendrás que coger un algodón y aplicar el producto sobre el rostro, los párpados, las pestañas y el cuello hasta que elimines toda la suciedad o todos los restos de maquillaje. Eso sí, a pesar de que se indica que no necesita aclarado, siempre será mejor lavar el rostro con agua después de aplicar cualquier tipo de producto desmaquillante, ya sea agua micelar o no. De esta forma eliminarás todos los restos.

También podrás usarlo si no te has maquillado y simplemente quieres limpiar el rostro ya que su función principal es la de aportar una gran limpieza a la piel. Puedes usarlo tanto en las mañanas como en las noches al ser un básico en la rutina facial y apto para pieles sensibles.

Pero lo mejor de todo es que es un producto con un precio estupendo, ¡tan sólo 3,20 euros por unidad! El bote es de 400 ml, por lo que tendrás agua micelar para varias semanas. Eso sí, al ser un producto tan consumido, te recomendamos comprar de dos en dos para siempre tener uno de repuesto en casa. Con el precio que tiene es fácil ser precavida, ¿no es cierto?