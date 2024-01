La Asociación de Accionistas Minoritarios (Aemec) requerirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la investigación que está realizando sobre el posible falseamiento de las cuentas de Grifols. «La CNMV está haciendo su investigación y eso no lo tiene que hacer público, pero sí los resultados para que los accionistas tengan toda la información. A partir de ahí, decidiremos si la denuncia es para los gestores de la compañía si se confirman las acusaciones, o para Gotham Capital porque su jugada ha sido muy burda», señalan fuentes de la asociación que dirige Javier Cremades, presidente del bufete Cremades & Calvo Sotelo.

La CNMV dio diez días a los gestores de Grifols para que rebatieran con documentos las acusaciones de falseamiento de las cuentas realizadas por el fondo Gotham, periodo al que seguirá la investigación y comprobación pertinentes. El temor en Aemec es que la CNMV no haga públicas sus conclusiones, algo que es vital para los abogados de la asociación, puesto que de ello dependen las demandas posteriores.

«Esto no puede pasar. Estamos hablando de una empresa del Ibex. ¿Es que los inversores no estamos seguros ni con una empresa del Ibex? Esto es malo para España y la CNMV tiene que hacer públicas sus conclusiones y tenemos que saber qué ha pasado», señalan estas fuentes.

Todavía no está claro quién ha engañado en esta historia, pero sí las consecuencias del caso. Las acciones de Grifols se han desplomado más de un 40% desde el 9 de enero, desde el día que se publicó el informe de Gotham. «Lo único que está claro es que ha habido un perjuicio para los accionistas. Eso es lo único claro en estos momentos. Pero no sabemos el culpable. Si es verdad lo que dice el fondo y se falsearon las cuentas, dirigiremos las demandas contra los gestores de Grifols porque hay una conducta irregular clara. Si demuestran que no fue así, pues denunciaremos a Gotham porque su jugada ha sido muy burda», señalan desde Aemec en referencia a la estrategia del fondo: apostar a corto en Grifols al tiempo que publicaban el informe y recoger los beneficios al día siguiente.

Los títulos de Grifols cayeron este jueves otro 2,41% al cerrar la sesión en 8,41 euros, muy lejos de los 14,24 euros del 8 de enero. Las pérdidas son millonarias para la familia Grifols, pero lógicamente también para pequeños accionistas que han depositado parte de sus ahorros en esta farmacéutica catalana.

«Nos están llamando ya accionistas muy minoritarios, pero también otros que tienen una participación más importante. No estamos quietos, aunque la información que existe es poca. Está claro que los accionistas que invierten en Bolsa saben que se puede perder, pero una cosa es el riesgo de mercado, que se asume, y otra el riesgo de información, que es diferente», señalan.

Bajará más

La situación para los minoritarios amenaza con empeorar, porque los títulos siguen en caída libre. Los gestores de Grifols se reunieron con los analistas para explicarles su postura días después del informe de Gotham, pero no ha servido de nada. Los analistas no se creyeron sus explicaciones y las acciones rozan el mínimo de años.

Además, la historia habla a favor de Gotham Capital. La mayoría de las empresas que han sufrido el ataque de este fondo bajista no han recuperado nunca el valor bursátil que tenían antes de la publicación del informe. La única empresa española que recibió un ataque similar al de Grifols fue Gowex, que ya ha desaparecido y su fundador, Jenaro García, tuvo que admitir que había falseado las cuentas.

Por eso, desde Aemec quieren celeridad de la CNMV y que no oculte sus conclusiones después de recibir las explicaciones de los gestores de la farmacéutica. Grifols admitió el 11 de enero que habían recibido el requerimiento de la CNMV para contestar a las acusaciones del fondo, por lo que la próxima semana cumple el plazo de diez días dado por el regulador.

«Tiene que hacer públicas sus conclusiones. En ese requerimiento le haremos ver que el resultado de su investigación es importante para el mercado y para los inversores. Tenemos que saber qué pasa con Scranton y si hubo falseamiento de las cuentas o si el fondo norteamericano es el culpable del descalabro en Bolsa», insisten desde la asociación.