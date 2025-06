Adiós a Taylor Swift: una mujer de 30 años sin estudios la desbanca como la multimillonaria más joven del mundo

Lucy Guo, una mujer de 30 años nativa de San Francisco, Estados Unidos, e hija de inmigrantes chinos, ha destronado este pasado mes de abril a Taylor Swift como la mujer más rica del mundo, ya que se calcula que tiene un patrimonio neto de 1.300 millones de dólares. Además, Guo destaca por haber abandonado sus estudios, lo que convierte este hecho en algo sorprendente.

Guo se interesó desde bastante joven en la escritura de código, e incluso fue a la universidad para seguir su formación en esta materia, sin embargo, la llegada de la beca empresarial de 100.000 dólares financiada por el inversor multimillonario Peter Thiel le cambió la vida, ya que abandonaría todo por volverse emprendedora.

Despite leaving years ago, Scale AI’s 30-year-old cofounder has become the youngest self-made woman billionaire in the world by holding onto her stake in the company. (Photo: Jamel Toppin for Forbes) https://t.co/62NtKZByRE pic.twitter.com/bkCupezvZc

— Forbes (@Forbes) May 3, 2025