Adiós a los murciélagos y brujas en la decoración de Halloween: soy decoradora y esta es la tendencia que triunfa en Europa

Durante años, la decoración de Halloween siempre ha mostrado casas con murciélagos de cartón, telas de araña colgando y figuras de brujas pegadas en las ventanas. Pero esa estética parece haber llegado a su fin. Este 2025, la tendencia da un giro total: adiós al terror barato y bienvenido el Halloween elegante, natural y cálido, con calabazas, velas y hojas secas como protagonistas. Las redes ya lo reflejan y las grandes tiendas lo confirman.

Hablando con varios expertos en decoración, como los de IKEA (donde ya encontramos la colección dedicada KUSTFYR) o firmas de hogar europeas y todos coinciden: la decoración de este año apuesta por lo orgánico y lo acogedor. Se busca una atmósfera más de otoño que de susto. Y lo curioso es que, lejos de ser una moda elitista, está triunfando tanto en hogares familiares como en apartamentos pequeños. La clave está en el ambiente. En lugar de llenar la casa de cosas que den miedo sin más, se busca crear sensaciones: una iluminación suave, detalles naturales y materiales con textura. El resultado es un Halloween algo más estiloso, pero sin perder la magia. No hace falta gastar mucho, ni vivir en una casa enorme. Las tiendas de siempre, desde IKEA o Primark Home, hasta plataformas como Amazon, Temu o Shein, tienen ya colecciones inspiradas en esta tendencia que está arrasando en Europa.

Las nuevas ideas de decoración de Halloween para 2025

Las calabazas siguen siendo el símbolo de Halloween, pero su papel ha cambiado. Ya no se trata de tallarlas con caras terroríficas, sino de usarlas como elementos decorativos naturales o pintadas en tonos neutros: beige, terracota, dorado o incluso blanco. En los escaparates de muchas tiendas de decoración, abundan las calabazas pequeñas de cerámica o mimbre que combinan bien con mantas, centros de mesa o jarrones con ramas secas.

Esta tendencia se inspira en la estética escandinava y en el llamado autumn chic, que mezcla lo otoñal con lo minimalista. En lugar de un rincón del miedo, se busca un rincón acogedor. Un grupo de calabazas naturales sobre una bandeja de madera, junto a unas velas y un ramo de trigo seco, puede transformar el salón sin caer en lo infantil. Además, los tonos tierra y los materiales naturales encajan fácilmente con cualquier estilo de casa.

Lo bueno es que no hay que limitarse a las tiendas de diseño. En Amazon o Temu, por ejemplo, hay packs de calabazas decorativas a precios muy bajos. Algunas vienen con luces LED integradas o en juegos combinados de varios tamaños. También pueden encontrarse en Shein Home, que este año ha lanzado una colección de adornos otoñales pensados para espacios pequeños o pisos compartidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de IKEA España (@ikeaspain)

Velas, hojas secas y luz tenue también arrasan

Si hay algo que define esta nueva forma de decorar Halloween es la iluminación. Se acabó la bombilla naranja o el neón morado. Ahora mandan las velas, los faroles y la luz cálida. Las velas, en especial, son el gran recurso: se colocan en grupos, sobre bandejas metálicas o dentro de frascos de cristal reciclados. Cuantas más alturas y tamaños, mejor. En las tiendas de IKEA o Zara Home, las velas aromáticas en tonos neutros se agotan rápido cada otoño, y no por casualidad.

Las hojas secas son el otro ingrediente esencial. Basta con recoger algunas del parque y secarlas entre hojas de papel. Luego se pueden colocar en un jarrón, sobre la mesa o colgarlas con hilo de yute formando una guirnalda improvisada. Los expertos coinciden en que la clave es mantener una paleta natural: marrones, ocres, beige, verdes apagados… todo lo que recuerde al bosque y al otoño real, no a la caricatura del miedo. Y en el caso de no querer cogerlas, puedes comprarlas en guirnalda como las que ahora ves de Temu.

La luz tenue completa el efecto. Los expertos en decoración nos recomiendan guirnaldas con bombillas cálidas, colocadas en una estantería o alrededor de un espejo, aportan ese aire íntimo y acogedor que hace que el espacio se sienta especial sin necesidad de exagerar. En redes sociales como Pinterest o Instagram, este tipo de decoraciones soft Halloween ya acumulan miles de publicaciones y están inspirando incluso a locales comerciales en toda Europa.

Esta tendencia de decoración de Halloween, no sólo responde a una cuestión estética, sino también a una nueva forma de vivir estas fechas. Después de años de saturación visual, la gente busca decoraciones más sostenibles, reutilizables y con un toque personal. Por eso triunfan los elementos naturales y también porqué no, los objetos hechos a mano. Una simple rama pintada, una cesta con piñas o unas cuantas velas bastan para cambiar el ambiente sin generar residuos.

Y con este tipo de decoración, podemos conseguir que Halloween dure más allá del 31 de octubre, con colores cálidos, materiales nobles y una idea clara: decorar la casa para la gran celebración, pero también para ensalzar el otoño.