Adiós a la jubilación a los 67 años: Alemania quiere retrasar la edad de jubilación y vincularla a la esperanza de vida de sus ciudadanos

Cuando uno se para a pensar en la edad a la que la gente se jubila, se da cuenta de que esta ha ido alargándose con el paso de los años. Ahora se pretende que la edad a la que las personas se retiren del mercado laboral supere los 67 años a partir de 2032. Este cambio afectará a los nacidos en el año 1965, pero el calendario no está aprobado y todavía falta pulir algunas ideas.

Este proceso busca alargar la participación activa de las personas en el mercado laboral en base a su condición y su esperanza de vida. Una reforma que todavía no tiene un reglamento definitivo y que está en fase de experimentación.

Por qué van a alargar la edad de jubilación

Esta medida que busca implementar el Gobierno alemán parte de una cuenta sencilla. Si la población vive más tiempo tras abandonar el mercado laboral, el sistema paga prestaciones durante más años. Esta propuesta reparte ese aumento en una proporción de dos a uno, lo que hará que por cada año adicional de vida esperada, ocho meses se dediquen a trabajar y cuatro al cobro.

A través de esta medida, el Gobierno busca mantener la productividad del país, y que así el sistema de pensiones pueda mantenerse correctamente. El objetivo con estas medidas es repartir el tiempo ganado entre ambas etapas.

Cómo funciona esta nueva medida

La regla no sería una subida automática para todos. La edad a la que una persona será apta para jubilarse totalmente se revisaría con un criterio fijo y deberá anunciarse a cada individuo con antelación para facilitar la planificación. Este incremento está ligado a la esperanza de vida, una variable presente también en España.

El argumento responde a una presión de los sistemas públicos cuando crece el número de pensionistas y cada prestación se cobra durante más tiempo. En España, un análisis reciente sitúa el déficit del sistema como el foco principal del problema. La experiencia alemana parte de una lógica parecida, aunque sus reglas y cuentas no se pueden equiparar a las españolas.