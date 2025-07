Adiós a esta ayuda del SEPE cuando cumplas 65: lo han confirmado y no hay vuelta atrás

Muchas personas desempleadas mayores de 52 años dependen del subsidio específico que ofrece el SEPE como una ayuda vital mientras esperan alcanzar la edad de jubilación. Este apoyo, diseñado para brindar una red de seguridad a quienes han agotado otras prestaciones o no tienen derecho a la pensión contributiva, ha sido clave para mitigar el impacto del desempleo prolongado en los años previos a la jubilación.

Sin embargo, en los últimos meses, numerosos beneficiarios han observado que, al llegar a los 65 años, el subsidio desaparece sin previo aviso. María José Gómez, asesora de la subdirección general de Prestaciones del SEPE,ha explicado en en el programa radiofónico «Madrid Trabaja», de Onda Madrid, que no se trata de un error o una arbitrariedad, sino del cumplimiento de la normativa vigente.

El subsidio para mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda destinada a personas desempleadas que han agotado el paro y no tienen acceso a otras prestaciones. Para acceder, se deben cumplir requisitos como: tener 52 años cumplidos en el momento del hecho causante, estar inscrito como demandante de empleo, haber cotizado al menos seis años por desempleo, carecer de rentas y reunir los requisitos, salvo la edad, para jubilarse.

También se exige haber agotado el paro a partir del 1 de noviembre de 2024 o estar en situación legal de desempleo con al menos 90 días cotizados. No pueden acceder quienes hayan cobrado la RAI o el subsidio extraordinario.

¿Qué ocurre exactamente al cumplir los 65?

Al cumplir los 65 años, algunas personas que están cobrando el subsidio dejan de percibirlo. En muchos casos, no reciben una explicación clara, lo que ha motivado a algunos afectados a buscar respuestas a través de programas, medios o directamente en las oficinas del SEPE.

María José Gómez ha aclarado que esto se debe a lo que establece la normativa sobre subsidios: una de las causas de suspensión automática del subsidio es alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Esto significa que el SEPE deja de abonar el subsidio en cuanto la persona cumple 65 años porque, en teoría, ya puede acceder a la pensión de jubilación contributiva. Sin embargo, aquí surge una cuestión clave: no todas las personas que llegan a los 65 años tienen el número de años cotizados necesarios para jubilarse en ese momento.

La edad legal de jubilación ordinaria en España depende del número de años cotizados. Actualmente, en 2025, sólo quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más pueden jubilarse a los 65. Aquellos que no alcanzan esa cifra deberán esperar a los 66 años y 8 meses (edad ordinaria para quienes no cumplen con la cotización mínima).

Por tanto, si una persona cumple 65 años pero ha cotizado, por ejemplo, 35 años, no puede acceder aún a la jubilación contributiva. En este caso, aunque se le haya retirado el subsidio por haber alcanzado los 65, tiene derecho a solicitar su reanudación.

En estas situaciones, el subsidio se puede volver a activar si el interesado demuestra que no reúne los requisitos para jubilarse aún. Es imprescindible que la persona lo solicite formalmente, indicando en su petición que no tiene derecho a la pensión de jubilación porque no ha cotizado lo suficiente.

¿Cómo se puede reactivar el subsidio?

Si te ves en esta situación, es importante seguir estos pasos:

Solicitar una nueva prestación: aunque ya estabas cobrando el subsidio, deberás iniciar de nuevo el trámite, ya que se trata de una reanudación por suspensión automática. Indicar la causa específica: en la solicitud, debes explicar que no puedes jubilarte aún porque no reúnes los requisitos de cotización necesarios para hacerlo a los 65 años. Presentar la documentación requerida: esto puede incluir informes de vida laboral, certificados de la Seguridad Social o cualquier documento que acredite el número de años cotizados. Esperar la resolución del SEPE: si todo está correcto y cumples el resto de requisitos, el subsidio se volverá a conceder y se abonará normalmente hasta que puedas acceder a la pensión.

¿Y si sí se puede jubilar?

En los casos en que la persona sí cumple con los requisitos para acceder a la jubilación contributiva al cumplir 65 años, el SEPE dejará de pagar el subsidio porque se considera que el trabajador ha alcanzado el objetivo de dicha ayuda: sostenerlo hasta que pueda pasar al sistema de pensiones.

Aquí es importante destacar que el paso a la jubilación no se realiza automáticamente. El SEPE no tramita pensiones. Corresponde al ciudadano iniciar la gestión ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para acceder a su pensión de jubilación.

En definitiva, cumplir 65 años no significa automáticamente que se pierde todo acceso a ayudas o ingresos. Pero sí es un punto de inflexión que obliga a revisar con detalle la situación personal en términos de cotización y jubilación. El SEPE, al aplicar la normativa, suspende el subsidio cuando se alcanza esa edad porque entiende que puede comenzar la etapa de la jubilación.