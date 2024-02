Adiós a las escobas: tienen los días contados y Lidl ya tiene su sustituto

Barrer el suelo es una de las tareas del hogar más esenciales, pero también puede ser una de las más tediosas. No solo requiere de tiempo y esfuerzo, sino que además no garantiza una limpieza óptima, ya que puede dejar restos de polvo, pelos o suciedad que se acumulan en los rincones o debajo de los muebles.

Por suerte, Lidl tiene la solución perfecta para que te olvides de las escobas y disfrutes de un suelo limpio y desinfectado con un solo aparato. Se trata de un producto innovador que aspira y limpia el suelo en una sola pasada, sin cables ni complicaciones. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo y te lo contamos.

El sustituto a las escobas que es un éxito en Lidl

Si te has cansado de barrer y fregar el suelo con escobas y fregonas que no limpian bien y que dejan rastros de suciedad y bacterias, es posible que estés pensando en comprar un aparato que te permita aspirar y limpiar el suelo en una sola pasada, sin cables ni complicaciones. En el caso de que hayas comenzado a buscarlo, no hace falta que des muchas vueltas ya que Lidl tiene precisamente el producto que necesitas: el Leifheit Aspirador limpiasuelos recargable 2 en 1 Regulus Aqua PowerVac.

Este producto es un potente aspirador limpiasuelos que combina dos funciones en un solo dispositivo: aspira la suciedad, el polvo y el pelo de las mascotas, y limpia el suelo con agua y detergente, eliminando el 99,99% de las bacterias y los virus. Además, tiene un diseño ergonómico y ligero, que facilita su manejo y su almacenamiento.

Características y ventajas del Aspirador Leifheit limpiasuelos recargable 2 en 1

El Aspirador Leifheit limpiasuelos recargable 2 en 1 tiene muchas características y ventajas que lo convierten en un producto estrella. A continuación te las resumimos:

Tiene dos niveles de limpieza para elegir: el modo Eco , que ahorra energía y alarga la autonomía de la batería, y el modo Turbo , que aumenta la potencia y la velocidad de limpieza.

el modo , que ahorra energía y alarga la autonomía de la batería, y el modo , que aumenta la potencia y la velocidad de limpieza. Tiene una función de autolimpieza del rodillo , que evita que se acumule la suciedad y el mal olor en el aparato. Solo tienes que pulsar un botón y el rodillo se limpia solo con agua limpia.

, que evita que se acumule la suciedad y el mal olor en el aparato. Solo tienes que pulsar un botón y el rodillo se limpia solo con agua limpia. Tiene unos depósitos de agua fácilmente extraíbles, que te permiten llenarlos y vaciarlos de forma cómoda y rápida. Además, tienen una capacidad de 500 ml cada uno, lo que te permite limpiar una superficie amplia sin tener que rellenarlos constantemente.

que te permiten llenarlos y vaciarlos de forma cómoda y rápida. Además, tienen una capacidad de 500 ml cada uno, lo que te permite limpiar una superficie amplia sin tener que rellenarlos constantemente. Tiene un sistema de dos tanques, que separa el agua dulce del agua sucia, garantizando una limpieza higiénica y sin residuos. Así, el agua limpia se mezcla con el detergente que tú elijas, y el agua sucia se recoge en el otro depósito, que tiene un sistema de notificación cuando está lleno.

que separa el agua dulce del agua sucia, garantizando una limpieza higiénica y sin residuos. Así, el agua limpia se mezcla con el detergente que tú elijas, y el agua sucia se recoge en el otro depósito, que tiene un sistema de notificación cuando está lleno. Tiene un rodillo de microfibra giratorio hasta 3000 rpm , que se adapta a todo tipo de suelos: parqué, baldosas, mármol, etc. El rodillo elimina la suciedad y el agua con facilidad, dejando el suelo seco y brillante.

, que se adapta a todo tipo de suelos: parqué, baldosas, mármol, etc. El rodillo elimina la suciedad y el agua con facilidad, dejando el suelo seco y brillante. Tiene una batería de iones de litio de 24 V , que se recarga en unas 3 horas y que ofrece una autonomía de 22 minutos, suficiente para limpiar un área de hasta 65 m². Además, el aparato funciona sin cables, lo que te da más libertad de movimiento y te evita los enredos y los tropiezos.

, que se recarga en unas 3 horas y que ofrece una autonomía de 22 minutos, suficiente para limpiar un área de hasta 65 m². Además, el aparato funciona sin cables, lo que te da más libertad de movimiento y te evita los enredos y los tropiezos. Tiene unas medidas de 70 x 27 x 25 cm y un peso de 3,6 kg, lo que lo hace fácil de transportar y de guardar. Además, tiene un material de alta calidad, que combina plástico y metal, y que le da una gran resistencia y durabilidad.

¿Te ha convencido aspirador Leifheit recargable 2 en 1? Si es así, no lo dudes. Lo puedes comprar en la página web de Lidl, de modo que desde la comodidad de tu casa podrás hacerte con uno de los limpiadores más potentes y eficaces y olvidarte para siempre de la escobas.

Además, lo mejor de todo es que el precio de este producto de limpieza está ahora rebajado. Si bien cuesta 299,99 euros, Lidl lo ha rebajado a 179,99 euros, lo que supone un ahorro de más 100 euros. Se trata de una oferta limitada, así que no dejes pasar esta oportunidad y hazte con el tuyo cuanto antes.

Como has podido ver, el Aspirador Leifheit limpiasuelos recargable 2 en 1 es un producto que ofrece muchas ventajas y beneficios a la hora de limpiar el suelo de tu casa. Es un aparato que aspira y limpia en una sola pasada, sin cables ni complicaciones, y que elimina el 99,99% de las bacterias y los virus. Además, tiene un diseño ergonómico y ligero, que facilita su manejo y su almacenamiento. Si quieres olvidarte de las escobas y las fregonas, y tener un suelo limpio y desinfectado, no lo dudes más y hazte con este Aspirador Leifheit limpiasuelos recargable de Lidl. Aprovecha la oferta de Lidl y consíguelo por solo 179,99 euros. ¡No te quedes sin él!.