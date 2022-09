Adiós al dulce más rico de todo Mercadona:

Hay productos de alimentación a los que te acostumbras por diferentes motivos y que cuando se retiran del mercado causan un pequeño caos, especialmente si no hay ningún otro que sea similar o que te guste para sustituirlo. Hoy te mostramos un producto dulce de Mercadona que ya no podrás encontrar en sus estanterías y que ha causado más de un disgusto… ¡quieren que esté otra vez a la venta!.

Mercadona es uno de los supermercados que más cambios hace en su catálogo de productos, tanto para la llegada de productos nuevos como para la retirada de otros, en algunos casos definitiva y en otros tan sólo temporal para rediseñarlos y volver a ponerlos a la venta. La cadena valenciana se esfuerza cada día en ofrecer los mejores productos a su clientela.

Las galletas sin gluten de Mercadona que ya no puedes comprar

Un usuario de Twitter se ha dirigido al perfil oficial de Mercadona para comentar que hace tiempo que no las encuentra, por lo que quería saber qué había pasado con ellas. Se trata de las Galletas María sin gluten ni lactosa, imprescindibles en este caso para este chico que debe alimentarse bajo esos parámetros, según dice en su mensaje.

hola @Mercadona resulta que yo compraba estas galletas por que tengo que comer asi y cada 2 dias compraba un paquete o 2 estaban riquisimas y me encantaban y mas de una vez estaban agotadas y de repente no las volvi a ver, ojala volvais a ponerlas como esas pic.twitter.com/qmuYUYQf9Q — gogetassjblueneliux (@MaxNeliux) September 14, 2022

Lamentablemente para él y para los demás amantes de estas galletas, la respuesta de Mercadona ha sido rotunda y deja claro que ese producto ya no está en su catálogo:

¡Hola! Lamentamos que este producto ya no esté disponible. Vamos a compartir tus comentarios con los responsables para que lo tengan en cuenta. Un saludo.

Queda claro que esas galletas ya no están, pero sí se pueden encontrar otras Galletas sin gluten de Mercadona que son muy similares, también sin gluten y sin lactosa, en un paquete individual de 205 g al precio de 1,45€. Aunque no sea exactamente las mismas, sin duda merece la pena probarlas, especialmente en el caso de personas que sí o sí deben comer sin gluten o sin lactosa, ya que no hay muchas más posibilidades.

Si necesitas galletas sin gluten y sin lactosa, Mercadona tiene también estas galletas crujientes rellenas de chocolate y las típicas cookies con pipas de chocolate.