Adiós al Bizum que conocíamos hasta ahora: hacer esto estará prohibido a partir de ahora

En los últimos años, Bizum se ha posicionado como una de las herramientas de pago más utilizadas en España, especialmente por su rapidez, facilidad de uso y seguridad. Sin embargo, su popularidad y creciente uso también han encendido las alarmas de la Agencia Tributaria. Con el fin de prevenir el fraude fiscal y garantizar la transparencia de todas las transacciones económicas, Hacienda ha decidido intervenir de forma más estricta en el control de los movimientos que se realizan a través de la plataforma.

A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor una nueva normativa que implica un cambio radical en la manera en que Hacienda vigila las operaciones realizadas a través de Bizum, especialmente en el caso de los autónomos y pequeñas empresas. Este cambio legislativo, recogido en el Real Decreto 253/2025, elimina el umbral mínimo por el que antes sólo se informaba de transacciones superiores a 3.000 o 10.000 euros. Ahora, la Agencia Tributaria podrá vigilar cualquier operación comercial realizada mediante Bizum, independientemente de su cuantía.

Hacienda refuerza el control sobre Bizum

Actualmente, los límites establecidos por Bizum en cuanto a las transferencias entre usuarios son bastante claros: el importe mínimo por operación es de 0,5 euros, mientras que el máximo se sitúa en 1.000 euros por operación individual, aunque algunos bancos pueden reducir este límite a 500 euros. Además, se pueden enviar hasta 2.000 euros al día y 5.000 euros al mes, con un máximo de 60 operaciones mensuales.

Con la nueva legislación, las entidades bancarias estarán obligadas a remitir a Hacienda un informe mensual detallado sobre las transacciones comerciales efectuadas mediante Bizum. Este informe incluirá información como la identidad del receptor del pago, el número de comercio asociado, los terminales de pago utilizados, los importes y las cuentas bancarias implicadas. Esta iniciativa permitirá a la Agencia Tributaria cruzar datos y detectar posibles irregularidades o actividades no declaradas, como alquileres, clases particulares, servicios profesionales o ventas de productos sin factura.

Si bien los pagos entre amigos o familiares no estarán sujetos a esta supervisión, es importante tener en cuenta que, si los movimientos superan los 10.000 euros anuales, también deberán ser declarados.

La preocupación principal de muchos autónomos radica en la dificultad de separar sus finanzas personales de las profesionales, ya que, en muchos casos, utilizan una misma cuenta bancaria para ambas actividades. Esta situación podría dificultar la interpretación de los movimientos económicos por parte de Hacienda y dar lugar a inspecciones o sanciones por supuestas irregularidades. Por este motivo, se recomienda que los autónomos gestionen cuentas separadas para su actividad profesional y para sus gastos personales, y que lleven un registro detallado de sus ingresos.

Además del control sobre Bizum, esta nueva normativa representa un paso más en la estrategia del Gobierno para digitalizar y fiscalizar todas las operaciones económicas. En un contexto donde los pagos electrónicos y las apps de transferencia instantánea son cada vez más habituales, resulta lógico que Hacienda actualice sus mecanismos de control para no quedarse atrás. De hecho, se espera que esta medida ayude a reducir la economía sumergida y aumente la recaudación fiscal de forma significativa.

Sanciones

Para evitar sanciones, todos los autónomos que utilicen Bizum deberán declarar correctamente los ingresos recibidos por esta vía. Esto incluye a quienes ofrecen clases particulares, servicios de reparación, asesoramiento, venta de productos o alquileres de viviendas. Aunque la actividad sea esporádica o el prestador del servicio no esté dado de alta como autónomo, el ingreso se debe declarar en la renta anual. No hacerlo puede dar lugar a sanciones que varían según la gravedad de la infracción.

Las multas por omitir información sobre movimientos económicos pueden ser elevadas. En casos leves, cuando el importe no supera los 3.000 euros, las sanciones pueden alcanzar hasta 3.000 euros más un recargo del 50%. Si la cantidad oscila entre los 3.001 y los 119.999 euros, y afecta a más del 50% de la base imponible, la multa podrá ascender entre el 50% y el 100% del importe no declarado. En casos muy graves, si el importe supera los 120.000 euros, la sanción podría alcanzar hasta el 150% del importe no declarado e incluso derivar en consecuencias penales.

El éxito de Bizum no sólo se ha limitado a España. Recientemente, la plataforma ha ampliado su radio de acción a países como Portugal, Italia y Andorra, permitiendo a los usuarios enviar y recibir dinero entre estos países. Este crecimiento internacional refuerza la importancia de establecer mecanismos de regulación y supervisión a nivel europeo.

En definitiva, la nueva normativa fiscal que entrará en vigor en 2026 marca un antes y un después en el uso de herramientas como Bizum por parte de autónomos y pequeños negocios. Si bien representa un reto para muchos profesionales, también supone una oportunidad para formalizar sus actividades y operar con mayor transparencia. Es esencial que todos los implicados organicen sus finanzas y ajusten su contabilidad a los nuevos requisitos para evitar problemas legales y económicos en el futuro.