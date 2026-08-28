La actriz Cristina Castaño critica al SEPE por no poder conseguir cita para solicitar la prestación: «Es una absoluta vergüenza»

Cristina Castaño ha mostrado públicamente su enfado con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La actriz, conocida por interpretar a Judith Becker en La que se avecina y por su reciente participación en Tu cara me suena, aseguró que llevaba una semana intentando conseguir una cita previa sin éxito. Después de pedir ayuda directamente al organismo a través de las redes sociales, recibió una respuesta y mantuvo un intercambio de mensajes con el SEPE. Sin embargo, lejos de solucionar el problema, las indicaciones recibidas terminaron aumentando el malestar de la intérprete.

Todo comenzó cuando Castaño explicó en su cuenta de X que llevaba días tratando de solicitar una cita. En ese primer mensaje se dirigió al perfil oficial del SEPE para pedir ayuda y el organismo le propuso que enviara por privado más detalles de su consulta. La actriz siguió las indicaciones, pero un día después regresó a la red social para denunciar que seguía sin poder completar el trámite. Fue entonces cuando calificó la situación de «absoluta vergüenza» y criticó que la supuesta solución consistiera en volver a intentar aquello que llevaba una semana sin poder hacer.

La actriz Cristina Castaño critica al SEPE

El problema iba más allá, según planteó Castaño, de la dificultad puntual para obtener una cita. La actriz vinculó lo ocurrido con el acceso a una prestación y cuestionó que un ciudadano pueda encontrarse con estas barreras cuando intenta realizar un trámite al que tiene derecho. Su denuncia provocó además que otros usuarios contaran situaciones similares y se pusiera de manifiesto lo difícil que es conseguir cita. El SEPE, por su parte, respondió públicamente a la intérprete y recordó que dispone de alternativas digitales para realizar determinadas gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Tras el primer contacto con el organismo, Cristina Castaño volvió a publicar un mensaje en X para mostrar su descontento. La ayuda que había recibido por privado, según explicó, no le había permitido resolver la situación. «Que te digan que te van a ayudar por privado y se dediquen a pedirte que hagas lo que llevas una semana intentando y no da resultado», escribió la actriz, que terminó su publicación con un irónico «GRACIAS» en mayúsculas y varios emoticonos de vómito. Castaño insistió así en que el problema no era desconocer cómo debía realizar el procedimiento, sino precisamente que el sistema no le permitía completarlo pese a llevar días intentándolo.

La respuesta del SEPE a Cristina Castaño

La conversación no terminó ahí. La cuenta oficial del SEPE respondió públicamente a las críticas de la actriz, agradeció su comentario y aseguró que el organismo trabaja para mejorar sus diferentes canales de atención. También recordó que su página web cuenta con nuevas vías para las personas desempleadas. Entre ellas se encuentra el Área Personal, desde la que se pueden efectuar determinadas gestiones dentro de plazo sin necesidad de desplazarse y consultar posteriormente el estado de las solicitudes.

La explicación, sin embargo, tampoco convenció a Cristina Castaño. «No se líen con buenas intenciones», respondió antes de insistir en el problema que, a su juicio, existe para acceder al sistema. La intérprete consideró que «no es normal» que el derecho a una prestación pueda verse afectado por las dificultades para realizar un procedimiento que debería resultar accesible para los ciudadanos.

Otros usuarios aseguran tener problemas para conseguir cita en el SEPE

La publicación de Castaño no tardó en recibir respuestas de personas que aseguraban encontrarse en circunstancias parecidas. Una usuaria afirmó que llevaba más de 20 días intentando obtener una cita sin conseguirlo. Otra explicó que finalmente tuvo que desplazarse unos 50 kilómetros desde su domicilio para poder realizar el trámite. Entre las respuestas también aparecieron consejos de quienes habían conseguido superar las dificultades del sistema.

Una internauta recomendó actualizar repetidamente la página hasta que apareciera alguna cita disponible y alternar entre las opciones de atención presencial y telefónica para aumentar las posibilidades de encontrar un hueco. Las experiencias compartidas bajo las publicaciones de la actriz convirtieron su caso particular en una conversación más amplia sobre las dificultades que algunos ciudadanos aseguran encontrar al intentar acceder a determinados servicios de la Administración.

La OCU también ha advertido de las dificultades con las citas

Las quejas sobre el sistema de cita previa no proceden únicamente de usuarios particulares. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido también de los problemas que pueden encontrar los ciudadanos cuando necesitan realizar determinados trámites esenciales. La organización ha puesto el foco especialmente en la falta de disponibilidad de citas en organismos como el SEPE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Entre sus reivindicaciones se encuentra eliminar la obligatoriedad de la cita previa para determinados procedimientos y facilitar alternativas que permitan acceder a la atención.

Precisamente éste es uno de los puntos centrales de la crítica realizada por Cristina Castaño. La actriz no cuestiona únicamente que no hubiera citas disponibles, sino las consecuencias que esa dificultad puede tener cuando el procedimiento está relacionado con el acceso a una prestación.