ACS y Acciona han acudido a los tribunales estadounidenses para cuestionar la adjudicación del proyecto de carriles exprés de la autopista I-24, en Tennessee, al consorcio DriveTN, liderado por Ferrovial.

Según fuentes conocedoras del proceso, ambas compañías quieren saber si el procedimiento de adjudicación se llevó a cabo con transparencia e igualdad de oportunidades.

Las dos empresas habían solicitado previamente aclaraciones al departamento estatal, sin haber recibido respuesta. En este sentido, ACS y Acciona pretenden acceder al expediente completo para comprobar las condiciones en las que se cerró la concesión.

Una concesión de 50 años

DriveTN, integrado por Ferrovial, Transurban y Tikehau Star Infra Capital, fue seleccionado en agosto para desarrollar el proyecto I-24 Southeast Choice Lanes. El proyecto contempla una inversión de 9.200 millones de dólares y un valor concesional previsto para Tennessee de 24.800 millones.

El Departamento de Transporte de Tennessee anunció el 30 de septiembre el cierre comercial del acuerdo. La concesión tendrá una duración de 50 años y contempla el diseño, la financiación, la construcción, la operación y el mantenimiento de los nuevos carriles exprés.

El proyecto prevé incorporar dos carriles de peaje dinámico por sentido a lo largo de unos 42 kilómetros entre Nashville y Murfreesboro, mientras los carriles generales existentes seguirán siendo gratuitos.

Según los medios, Ferrovial trasladó la semana pasada a los analistas que espera una tasa interna de rentabilidad de doble dígito por la I-24. El grupo descarta escenarios en los que se hagan necesarias ampliaciones de capital para abordar tal proyecto de inversión. Los fondos propios necesarios para sostenerlo saldrán de los dividendos que recibe de su cesta de concesiones en Norteamérica.