¿Acabas de entrar en un trabajo nuevo? Estos son los días de vacaciones que te corresponden

Una de las preguntas más frecuentes a la hora de entrar en un trabajo nuevo son los días de vacaciones que a uno le corresponden. Es mejor no hacer esta delicada pregunta a un jefe, sino que buscar una explicación clara a una cuestión que nos afecta mucho. Planificar esos días libres, descubrir la cantidad que nos corresponde nos hará empezar en nuestro nuevo trabajo con fuerza y alegría. Toma nota de los días en los que podrás organizar tus vacaciones, en este trabajo que acabas de iniciar.

Estos son los días de vacaciones que te corresponden en tu trabajo nuevo

Todo trabajador tiene derecho a 30 días naturales o 22 días laborales al año de vacaciones, una cifra que empieza a contar cuando entramos en un trabajo nuevo. Los días serán proporcionales a los meses de contrato o que llevamos trabajando en caso de querer coger vacaciones de verano y solo estamos en esta empresa desde hace 2 meses.

Hay un número fijo de días de vacaciones en función de los meses. Es decir, un total de 2,5 días naturales o 1,8 laborables de vacaciones por mes nos están esperando. Podemos hacer el cálculo en función de los meses de contrato o los trabajados hasta la fecha para aprovechar al máximo esos días en los que desconectar de nuestro trabajo.

Estamos ante un derecho que nadie nos puede quitar o impedir que se realicen. Eso sí, algunas empresas piden que se eviten los picos de trabajo o las puntas de más actividad durante el año. No nos contarán los festivos nacionales que se suman a los días de vacaciones. Con un poco de vista, podemos crear auténticos puentes o acueductos.

Otro elemento que debemos tener en cuenta es que no se podrán sustituir por ninguna compensación económica. Es decir, si no las disfrutamos durante el año las perdemos. Es importante trazar unas líneas maestras para poder compaginar las vacaciones con el trabajo, descansar cuando sea necesario y seguir en plena forma cuando no.

Las vacaciones nos corresponden y, por lo tanto, se deberán hacer, quieras o no es mejor tener planificadas y consensuadas con la empresa nada más empezar para que no haya ningún malentendido. Todo el equipo de trabajo podrá organizarse fácilmente para poder seguir trabajando y disfrutando del tiempo libre cuando lo toque a cada uno.